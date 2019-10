Jerusalemer Grabstätte Untergrundfriedhof in Israel eröffnet

Die Trauerfeier ist überirdisch, dann geht es 50 Meter in die Tiefe: Der Untergrundfriedhof in Jerusalem ist der erste seiner Art. 23.000 Gräber werden hier für die Ewigkeit bestehen.

Von Tim Aßmann, ARD-Studio Tel Aviv

Es ist kühl im "Berg der Ruhenden", Lampen werfen ein angenehmes Licht in die Gänge zwischen hellen sandsteinfarbenen Wänden, in die viereckige Grabkammern gebohrt wurden. Am Boden sind rechteckige Flächen für Gräber vorbereitet. Adi Alphandary steht am Eingang der sogenannten Rosenstraße. Hinter ihm führt ein riesiger Tunnel aus dem Berg hinaus.

"Wir sind hier in 50 Metern Tiefe. Die Leute können oben parken, dort die Trauerfeier abhalten und dann hier herunterfahren. Die Leiche wird mit einem Golfkart hierhergebracht und hier am Grab gibt es dann eine Abschiedszeremonie", erklärt Alphandary.

Erster Friedhof dieser Art

Alphandary ist Projektentwickler bei der Firma Rolzur, einem Spezialisten für jede Art Bauwerk tief in der Erde. "Der Jerusalemer Untergrundfriedhof war Neuland für uns", erzählt er. So etwas hatte noch niemand gemacht. Dann zeigt Alphandary in einen noch nicht fertig gestellten Teil des Friedhofs und auf eine riesige Maschine, die aussieht wie eine Ramme.

"Diese große grüne Maschine haben wir extra zum Bohren dieser Löcher erfunden. Wir haben damit bisher rund 8000 Löcher in das Felsgestein getrieben. Für jedes dieser Löcher wurde ungefähr eine Stunde gebohrt."

Die ersten 8000 Gräber können ab sofort belegt werden.

Platz für 23.000 Gräber

Die verschiedenen Tunnel im "Berg der Ruhenden", wie der Friedhof heißt, haben eine Gesamtlänge von 1,6 Kilometern. 23.000 Gräber sollen hier einmal Platz finden. Die ersten 8000 sind nun zur Eröffnung des Friedhofs und nach rund viereinhalb Jahren Bauzeit fertig. Nach jüdischem Brauch werden die Toten in Erde bestattet. Die wird in die Gräber hineingeschüttet, erklärt Uri Miller. Er arbeitet für die Jerusalem zuständige Bestattungsgesellschaft. Der Friedhof unter der Erde sei die perfekte Lösung für die Platzprobleme über der Erde, sagt Miller.

"Jedes Grab ist ungefähr 70 Zentimeter hoch und zwei Meter tief. Im jüdischen Glauben ist die Einäscherung von Leichen verboten und wir beerdigen für die Ewigkeit. Also überlegen sie: Wie lange können wir bei 135 Bestattungen pro Tag noch so weitermachen?"

Mit einer Hebebühne werden die Verstorbenen künftig in die zwei Meter tiefen Gräber gelegt.

Nachfrage ist groß

In ein paar Monaten sollen die ersten Toten auf dem Untergrundfriedhof beigesetzt werden. Es gibt viele Interessente, die sich für ein Grab hier vormerken lassen wollen, berichtet Miller.

"Wir haben eine Schlange bis zum Mond. Die Leute wollen an so einem Ort beerdigt werden, wo Regen oder Sonne keine Rolle spielen. Niemand weiß ja, unter welchen Umständen er beerdigt werden wird. Hinzu kommt, dass die Preise der Gräber hier vom Staat kontrolliert werden."

Kostenloses Grab

Einwohner von Jerusalem haben Anspruch auf ein kostenloses Grab im jüdischen Untergrundfriedhof und für Nicht-Jerusalemer sollen die Preise erschwinglich bleiben. Voraussichtlich in rund vier Jahren wird der gesamte Friedhof im Berg der Ruhenden fertig sein. Die Baufirma beschäftigt sich unterdessen mit einer anderen Form der unterirdischen Unterbringung: Sie will am Tel Aviver Flughafen in bis zu siebzig Metern Tiefe ein computergesteuertes Parkhaus bauen.