Während die Internationale Atomenergieagentur hinter verschlossenen Türen tagt, geht das Säbelrasseln im Atomstreit mit dem Iran weiter. Die USA schließen weitere Sanktionen nicht aus.

Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) ist in Wien zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen - auf Antrag der USA. IAEA-Chef Amano informiert über die Erkenntnisse seiner Behörde zum iranischen Atomprogramm - allerdings hinter verschlossenen Türen. Nach außen dringt vorerst nur eine neuerliche Schuldzuweisung des Iran in Richtung Washington.

"Die USA haben einen riesigen Fehler gemacht", gibt der iranische IAEA-Vertreter zu Protokoll. Gemeint ist der einseitige Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem internationalen Atomabkommen mit Teheran im vergangenen Jahr. "Das hat alle Probleme verursacht", stellt der Sprecher klar.

Tagt hinter verschlossenen Türen: Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieagentur in Wien.

Der Iran reichert Uran an - doch seit wann?

Soweit die Sicht Teherans. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump sieht das freilich anders: Für sie hat der Iran stetig gegen das Abkommen verstoßen und die Weltöffentlichkeit an der Nase herumgeführt, während er insgeheim weiter am Bau von Atomwaffen tüftelte. Behauptungen, die nach derzeitigem Stand der Dinge noch bewiesen werden müssen.

Und obwohl der Iran nunmehr tatsächlich gegen das Abkommen verstößt, indem er mit der Anreicherung von Uran geringfügig über den erlaubten Grenzwert hinaus begonnen hat, ist er noch weit davon entfernt, über atomwaffenfähiges Material zu verfügen. Denn hierfür muss Uran auf mehr als 90 Prozent angereichert werden. Zum Vergleich: Die jetzt erstmals überschrittene erlaubte Obergrenze liegt bei 3,67 Prozent.

Weitere US-Sanktionen angedroht

Derweil erhöhen die USA noch einmal den Druck auf Teheran. Der Iran-Sonderbeauftragte in Washington, Brian Hook, schloss eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen das Land gegenüber dem arabischen Fernsehsender Al Dschasira nicht aus. Außerdem appellierte er an die arabischen Golfstaaten, geschlossener gegenüber Teheran aufzutreten. Eine Hintertür hielt Hook jedoch offen: Die USA strebten weiter ein Atomabkommen mit dem Iran an, das die bestehende Vereinbarung ersetzen solle.

Doch zu einer Neuverhandlung ist Teheran weiter nicht bereit. Präsident Hassan Rouhani erklärte, es sei lächerlich und in der Geschichte einzigartig, dass ein Land, das aus einem Abkommen ausgestiegen sei, über die Vereinbarung debattieren wolle. Der Iran werde zum Atomabkommen zurückkehren; Voraussetzung sei aber, dass die Unterzeichnerstaaten sich ihrerseits an die wirtschaftlichen Verreinbarungen hielten.

Unterzeichnerstaaten in der Zwickmühle

Hier allerdings stecken die verbliebenen Vertragspartner in einer Zwickmühle. Denn wenn Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland am Abkommen mit dem Iran festhalten, indem sie ihren - zumeist wirtschaftlichen - Verpflichtungen nachkommen, drohen ihnen ihrerseits empfindliche Reaktionen aus Washington.