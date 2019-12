Schon übernächste Woche könnte das Repräsentantenhaus über eine Amtsenthebung von US-Präsident Trump abstimmen. Aber: Die Republikaner bleiben auf Linie - und auch einige Demokraten haben noch Fragen.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Die Pressekonferenz war vorbei. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi hatte angekündigt, dass jetzt Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren entworfen werden. Ein Reporter Pelosi im Vorbeigehen fragte, ob sie Präsident Trump hasst. Pelosi reagierte deutlich und schritt zurück zum Rednerpult:

Hier geht es um die Verfassung der Vereinigten Staaten und Fakten die zeigen, dass der Präsident seinen Amtseid verletzt hat. Und als Katholikin ärgere ich mich, dass sie von Hass sprechen in einem Satz, den sie an mich richten. Ich hasse niemanden. Also legen sie sich nicht mit mir an, wenn es um solche Worte geht.