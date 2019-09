Hurrikan "Dorian" Katastrophale Schäden auf den Bahamas

Der schwerste Hurrikan auf den Bahamas seit Beginn moderner Aufzeichnungen hat mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen. Premierminister Minnis sprach von "beispielloser Verwüstung" und einer "historischen Tragödie".

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Noch gibt es keine Entwarnung für die Bahamas. Schon seit Sonntagmittag hält Hurrikan "Dorian" den Norden der Inselgruppe gefangen. Zwischen Montag- und Dienstagmorgen bewegte sich der Monstersturm so gut wie gar nicht mehr voran, sondern blieb über der Insel Grand Bahama stehen.

Es ist ein zerstörerischer, tödlicher Stillstand mit Regenmassen und Sturmfluten. Fünf Menschen kamen bereits ums Leben. Vieles, was dem Sturm noch standgehalten hatte, wurde von mächtigen Atlantikwellen fortgerissen.

Tausende Notrufe gingen bei Behörden ein

Landwirtschaftsminister Michael Pintard filmte in einem höher gelegenen Stockwerk seines stabil gebauten Wohnhauses die Wassermassen an den Fenstern. "Hier sieht man, wie das Wasser gegen meine Wohnzimmerfenster schlägt, die sehr hoch liegen,. Auch gegen die Küchenfenster und an das Fenster über der Hintertür. Und das liegt etwa sieben Meter hoch", sagt er in dem Filmchen. "Das ist meine Situation. Ich habe Nachbarn, die in weitaus größerer Gefahr sind als ich und meine Familie."

Tausende Notrufe gingen bei Behörden ein. Es waren Hilferufe von Menschen, die im Sturm Tag und Nacht auf Hausdächern ausharrten, während die Fluten immer höher stiegen. Aber "wir können einfach nicht zu ihnen gelangen", so die Antwort des ohnmächtigen Polizeichefs im Radio.

Meterhohe Sturmflut

Viele Dächer zerfetzte der Wind. Die Häuser bieten keine Zuflucht mehr. Wer vor dem Eintreffen der meterhohen Sturmflut keine höher gelegenen Gebiete aufgesucht hatte, sitzt in der Falle.

Todesopfer haben die Behörden zunächst nur auf den Abaco-Inseln registriert. Auf ihnen lebten bis zum Hurrikan etwa 17.000 Menschen. Grand Bahama, wo "Dorian" seit Montag wütet, zählt mehr als 50.000 Einwohner.

Satellitenbild von Hurrikan "Dorian" über den Bahamas. Premierminister Hubert Minnis spricht von einer schrecklichen Tragödie.

Mindestens 13.000 Häuser zerstört

Premierminister Hubert Minnis spricht von einer schrecklichen Tragödie und bittet seine Landsleute um Gottvertrauen. "Wir müssen uns jetzt auf die Hilfe für unseren betroffenen Brüder und Schwestern konzentrieren", sagte er. "Angesichts der Zerstörung bitte ich Sie, wenn sie auf nicht betroffenen Inseln leben, öffnen sie ihre Häuser für diejenigen, die jetzt Hilfe brauchen." Minnis sagt, es lägen nun schwierige Zeiten vor dem Land. "Dem müssen wir vereint begegnen, helfen, heilen, Hoffnung spenden und Existenzen wieder aufbauen."

"Dorian", der stärkste Hurrikan, der je über den Bahamas gemessen wurde und einer der stärksten auf dem Atlantik, hat nach ersten Zählungen mindestens 13.000 Häuser zerstört. Dabei konnten die Rettungsteams noch gar nicht ausrücken. Erst am Dienstagmorgen Ortszeit, also fast zwei Tage nachdem der Hurrikan die Bahamas traf, wird der Wirbelsturm nach Berechnungen des US-amerikanischen Hurricane Centers endlich von den Bahamas ablassen und in Richtung US-Küste weiterziehen. Dort wurden große Abschnitte bereits evakuiert.