Am Sonntag werden in Hongkong neue Bezirksräte gewählt. Sie haben zwar keine politische Macht, aber wegen der anhaltenden Demokratieproteste gelten die Wahlen als wichtiger Stimmungstest.

Von Ruth Kirchner, RBB, z.Zt. Hongkong

Eine Wohnsiedlung in Kowloon Tong, einem gut situierten Stadtteil im Norden Hongkongs. 30- bis 50-stöckige Hochhäuser ragen in den Himmel. Vor einer Fußgängerunterführung steht der junge Demokratie-Aktivist Benson Chan und macht Wahlkampf. Nur wenige Menschen nehmen Chans Flugblatt mit. Von seinem großen Poster, auf dem der 22-jährige zusammen mit dem Aktivisten Joshua Wong zu sehen ist, nimmt kaum jemand Notiz. Wahlkampf statt Demokratie-Protest, für Chan ist das eine ganz neue Herausforderung:

"Die Hongkonger Regierung versucht, unsere Proteste zu unterdrücken. Wir investieren viel in den Straßenkampf. Aber jetzt will ich den Kampf gegen diese Regierung auch als Bezirksrat weiterführen. Daher kandidiere ich bei diesen Wahlen."

Die rund 450 Bezirksräte in den 18 Hongkonger Bezirken haben kaum politische Macht. Trotzdem will die Demokratiebewegung bei diesen Wahlen zeigen, dass sie in der Bevölkerung breiten Rückhalt hat.

Busfahrplan statt großer Politik

Vielen Wählern in Kowloon Tong geht es allerdings weniger um die großen politischen Fragen. Sie haben ganz alltägliche Sorgen: "Wir brauchen eineFußgängerbrücke von hier zum Park", sagt ein Mann und deutet auf eine vielbefahrene Straße. "Das ist für uns das wichtigste Thema." "Die U-Bahn sollte öfter fahren, und die Busse", fordert eine Frau. Politik interessiere sie eigentlich gar nicht.

Benson Chan, der junge Kandidat aus dem Demokratielager, gibt trotzdem nicht auf.

"Natürlich stehe ich unter Druck. Aber man darf sich nicht unterkriegen lassen. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich weiß, viele Leute unterstützen mich."

Sollten es die pro-demokratischen Parteien am Sonntag schaffen, die Hälfte der Bezirksratsposten zu gewinnen, wäre das ein großer Erfolg. Derzeit halten sie gerade mal ein Drittel. In fast allen Bezirken haben regierungstreue Bezirksräte die Mehrheit.

Mehrheit der Bezirksräte sind regierungstreu

Einer von Ihnen ist Horace Cheung, von der größten Pro-Peking-Partei, der DAB. Er tritt in seinem Wahlkreis schon zum dritten Mal an. Cheung ist Establishment pur. Rechtsanwalt, Abgeordneter im Legislativrat, also dem Hongkonger Parlament, Mitglied im einflussreichen Executive Council, das die Regierung berät - und eben Bezirksrat.

Sein jüngster politischer Gegner: Die Demokratiebewegung. Sie habe die Angst vor dem Auslieferungsgesetz, das im Juni die Protestwelle auslöste, für sich instrumentalisiert.

"Die Angst hat sich in Wut und dann in Hass verwandelt. Hass auf die Regierung, Hass auf die Polizei, Hass auf regierungstreue Firmen. Das hat zu der Zunahme der Gewalt in Hongkong geführt."

Und diese Gewalt der radikalen Aktivisten überschatte jetzt den Wahlkampf, sagt Cheung und schüchtere gerade die regierungstreuen Wähler ein.

Proteste überschatten alles

Unten vor dem Büro von Horace Cheung stehen derweil Politiker aus dem Demokratenlager. Sie fordern lautstark eine Untersuchung der Polizeigewalt der letzten Monate und echte politische Mitsprache.

Hongkong sechs Monate nach Beginn der Proteste: Die Fragen nach der Zukunft der Stadt überschatten selbst Kommunalwahlkämpfe, in denen es sonst um den Nahverkehr und Fußgängerbrücken geht.