Mitten in Marseille, der zweitgrößten Stadt Frankreichs, sind drei Häuser eingestürzt. Zwei davon waren baufällig und unbewohnt, im dritten lebten mindestens zehn Menschen. Die Behörden befürchten, dass es Tote gab.

Nach dem Einsturz mehrerer Gebäude in Marseille werden mindestens acht Menschen vermisst. Das teilte der französische Innenminister Christophe Castaner mit, der an den Unglücksort gereist ist. Er sei "wenig optimistisch", da es kaum Chancen auf Hohlräume in den Trümmern gebe. Bürgermeister Jean-Claude Gaudin sagte, es müsse mit Toten gerechnet werden.

Unter den Vermissten befindet sich nach Angaben von Regionalpräsident Renaud Muselier eine Frau, die ihre Tochter nicht von der Schule abgeholt hatte, und eine weitere Frau, "die nie ihre Wohnung verließ".

Neun von zwölf Wohnungen bewohnt

Das Unglück hatte sich gestern im Zentrum der zweitgrößten Stadt Frankreichs ereignet. Zunächst stürzten zwei Häuser ein. Eines war unbewohnt und aus Sicherheitsgründen abgesperrt, im anderen hingegen waren nach Angaben der Feuerwehr neun von zwölf Wohnungen bewohnt. Laut Angaben der Behörden lebten dort mindestens zehn Menschen.

Von den Häusern blieben nur Trümmer über. Später stürzte ein drittes Gebäude teilweise ein.

"Es sind die Häuser der Armen, die zusammenstürzen"

Am Abend stürzte dann ein drittes Gebäude teilweise ein. Die Feuerwehr hatte sich entschlossen, einen Bagger einzusetzen - dabei stürzte die Wand des dritten Hauses ein, das seit 2012 unbewohnt und abgesperrt war. Die Trümmer dieses Gebäudes drückten nach Worten von Innenminister Castaner die Trümmer der ersten beiden eingestürzten Häuser zusammen.

In Marseilles Innenstadt stehen prachtvolle Stadthäuser, futuristische Neubauten, aber auch viele heruntergekommene Altbauten. Mehrere Oppositionsvertreter monierten die Wohnungspolitik der Stadt. "Es sind die Häuser der Armen, die zusammenstürzen - und das ist kein Zufall", sagte etwa der führende Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon nach Angaben mehrerer Medien. Mélenchon hat in Marseille seinen Wahlkreis.