Beschädigte Gebäude, überflutete Straßen, Stromausfälle: Der Taifun "Haishen" hat den Südosten Südkoreas erreicht und dort für Chaos gesorgt. In Japan waren zuvor mehrere Menschen durch den Sturm verletzt worden.

Der Taifun "Haishen" hat in Südkorea für Chaos gesorgt. Häuser wurden beschädigt, Straßen überflutet, in Tausenden Haushalten fiel der Strom aus. Zuvor traf "Haishen" mit maximalen Windgeschwindigkeiten von bis zu 126 Kilometern pro Stunde in der Hafenstadt Ulsan im Südosten Südkoreas auf Land. Bis zum Morgen hatten wieder mehr als 11.500 der rund 17.600 betroffenen Haushalte Strom.

Zerstörte Gebäude in Ulsan: "Haishen" wütete hier mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde.

Ein Verletzter in Busan

In der Küstenstadt Busan wurde nach Angaben des Innenministeriums eine Person verletzt, als ein Auto durch die heftigen Winde umkippte. Die Meteorologiebehörde warnte vor "sehr schwerem Regen und sehr starken Böen". Einsatzkräfte räumten umgestürzte Bäume und beschädigte Straßenschilder sowie Trümmer aus dem Weg. Mindestens 318 Flüge von und zu der Insel Jeju und auf dem Festland wurden gestrichen.

Hohe Wellen im Hafen Gyeongju: "Haishen" überflutete etliche Straßen.

Japan: Stromausfälle und Verletzte

Am Wochenende hatte der Taifun südliche Inseln Japans getroffen, wo es nach Angaben des Katastrophenschutzes mindestens 20 Verletzte gab. Am Montagmorgen waren noch rund 500.000 Häuser ohne Strom. Vielerorts war auch der Verkehr noch lahmgelegt, Züge fielen aus und die meisten Inlandsflüge Richtung Südwesten wurden gestrichen.

In der Präfektur Miyazaki suchten Rettungskräfte nach vier Vermissten, die am frühen Montagmorgen von einem Erdrutsch im Bergdorf Shiiba verschüttet wurden. Regionalbeamte sagten, eine fünfte Person sei schwer verletzt gerettet worden. Dutzende Polizisten seien auf dem Weg, um dort zu helfen, sagte der japanische Kabinettschef Yoshihide Suga vor Journalisten in der Hauptstadt Tokio.

Zerstörungen im japanischen Miyazaki. Hier gab es einen Erdrutsch, vier Menschen werden noch vermisst.

"Haishen" auf dem Weg nach Nordkorea

"Haishen" bewegte sich an der Ostküste der koreanischen Halbinsel weiter Richtung Norden. Er wird voraussichtlich gegen Mitternacht Ortszeit im nordkoreanischen Chongjin erneut auf Land treffen, wie die südkoreanische Wetterbehörde mitteilte. Der Taifun verlor inzwischen etwas von seiner zerstörerischen Kraft, Windböen hatten aber weiter eine Stärke von bis zu 126 Kilometern pro Stunde.