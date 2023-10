Trotz Warnungen der Polizei Tausende bei pro- palästinensischer Demo in London Stand: 14.10.2023 17:01 Uhr

Bei einer Kundgebung in London haben Tausende Menschen ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck gebracht - trotz Warnungen der Polizei. Diese hatte allen mit Festnahmen gedroht, die Sympathien für die militant-islamistische Hamas zeigen.

In London haben Tausende Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Die Teilnehmer versammelten sich in der Nähe der Zentrale des Fernseh- und Radiosenders BBC und marschierten dann durch die britische Hauptstadt.

Am Nachmittag sollte eine Kundgebung in der Nähe des Parlaments und des Regierungssitzes von Premierminister Rishi Sunak folgen. Die Polizei hatte die Teilnehmer gewarnt, dass jeder festgenommen werde, der Unterstützung für die radikalislamische Hamas zeige. Einige Demonstranten trugen Palästinenserflaggen und Schilder mit pro-palästinensischen Slogans wie "Freiheit für Palästina" oder "Beendet das Massaker".

Tausende Tote nach Großangriff

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat die israelische Armee den Gazastreifen unter Dauerbeschuss genommen und droht mit einer Bodenoffensive. Mehr als 1.300 Menschen wurden in Israel von Hamas-Kämpfern getötet, im Gazastreifen kamen bisher über 2.200 Menschen ums Leben. Zudem sind Zehntausende im Gazastreifen auf der Flucht, den Israel von der Wasser-, Strom- und Lebensmittelversorgung abgeschnitten hat.

In ganz Europa demonstrieren zumeist muslimische Menschen gegen Israel und für die Palästinenser. Dabei war es etwa in Berlin auch zu Freudenfeiern nach den Hamas-Gräueltaten in Israel gekommen. Dies wurde über die Parteigrenzen hinweg verurteilt. Einige Demonstrationen wurden seither in Deutschland verboten.