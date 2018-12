"Gelbwesten"-Proteste Heftige Zusammenstöße in Paris

Zusammenstöße mit der Polizei, Tränengas, Festnahmen: In Frankreich hat ein weiterer Protesttag der "Gelbwesten" begonnen. Tausende trafen sich auf den Champs-Élysées. Die Polizei nahm bereits knapp 500 Menschen fest.

In Frankreich hat ein weiterer Protesttag der "Gelbwesten" begonnen, die unter anderem für niedrigere Steuern und höhere Gehälter und Renten demonstrieren. Bereits am frühen Morgen sammelten sich die ersten Gelbwesten am Triumpfbogen und auf den Champs-Élysée. Viele wollten sich, wie Florian, von der drohenden Gewalt nicht abhalten lassen, ihren Protest kundzutun: "Ich bin in pazifistischer Absicht hier. Ich habe mit einigen geredet, die sagen, mit Gewalt verstehen sie uns besser. Aber ich habe ihnen gesagt, dass das zwar sein mag, aber keine Lösung ist."

Und obwohl Benjamin Cauchy, einer der Sprecher der gemäßigten Gelbwesten, vorab in jedes Mikrofon gesagt hatte: "Wir rufen nicht dazu auf, zu den Protesten nach Paris zu kommen", haben sich erneut Tausende auf den Champs-Élsysées versammelt. Aus allen Landesteilen kamen Menschen in die Hauptstadt. Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot zogen die ersten Gruppen den Boulevard entlang. Dabei kam es zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei. Tränengas kam zum Einsatz.

Ausschreitungen in Frankreich

08.12.2018





Museen und Geschäfte bleiben geschlossen

Nach Angaben von Frankreichs Premierminister Edouard Philippe wurden bis zum späten Vormittag bereits 481 Menschen vorläufig festgenommen, 211 Menschen kamen in Polizeigewahrsam. "Wir finden potentielle Waffen, Hammer, Gasmasken, die perfekte Grundausstattung für Randalierer. Diese Leute sind nur da, um Geschäfte oder Monumente zu beschädigen", sagte Joahnna Primevert, Sprecherin der Pariser Polizeipräfektion.

Aus Angst vor Zerstörung ordneten die Behörden an, dass der Eiffelturm, die Pariser Oper, zahlreiche Denkmäler und Museen sowie das Ausstellungsgebäude Grand Palais heute nicht zugänglich sein werden. Zudem bleiben viele Läden und Sehenswürdigkeiten - so auch der Eiffelturm - geschlossen.

Menschenleer ist hingegen der Innenhof mit der Pyramide des Louvre-Museums.

89.000 Sicherheitskräfte im Einsatz

Allein in Paris werden nach Angaben der Regierung 8000 Polizisten eingesetzt, landesweit wurden etwa 89.000 Sicherheitskräfte mobilisiert. Sie sollen schwere Ausschreitungen wie am vergangenen Samstag verhindern. Erstmals seit 2005 sind speziell gepanzerte Fahrzeuge im Einsatz, die Barrikaden durchbrechen können.

Premierminister Philippe hatte sich am Vorabend mit gemäßigten Vertretern der "Gelbwesten" getroffen. Ein Sprecher der Gruppe sagte danach, dass Philippe versprochen habe, deren Forderungen an Präsident Emmanuel Macron weiterzuleiten. "Jetzt warten wir auf Herrn Macron." Die sieben Aktivisten gehören allerdings zu den "freien Gelbwesten", die sich gegen eine Beteiligung an der Demonstration ausgesprochen haben.

