Gefangenenaustausch mit Russland Freigelassene kommen in Deutschland an Stand: 02.08.2024 00:55 Uhr

Die ersten Stunden in Freiheit: Zwei Flugzeuge mit Freigelassenen sind laut Berichten auf dem Flughafen Köln/Bonn gelandet. Dort will Bundeskanzler Scholz sie in Empfang nehmen. Insgesamt fünf Deutsche waren Teil des Deals.

Nach dem Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und westlichen Ländern sind nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa zwei Flugzeuge mit Freigelassenen auf dem Flughafen Köln/Bonn gelandet.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die ehemaligen Gefangenen in Empfang genommen. "Alle sind wohlbehalten hier angekommen", sagte der SPD-Politiker. Er habe sich mit den Angekommenen ausführlich unterhalten. "Das war sehr bewegend", sagte Scholz. "Viele haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert." Viele hätten um ihre Gesundheit und auch ihr Leben gefürchtet.

Freilassung einzelner Gefangener als schwierige Entscheidung

Den Gefangenenaustausch mit Russland und dessen Partner Belarus bezeichnete Scholz als schwierige Entscheidung, besonders mit Blick auf die Freilassung des zuvor in Deutschland inhaftierten sogenannten Tiergartenmörders Wadim Krassikow. "Niemand hat sich diese Entscheidung einfach gemacht, einen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Mörder nur nach wenigen Jahren der Haft abzuschieben." Die Entscheidung sei von der Koalition nach sorgfältiger Beratung und Abwägung gemeinsam getroffen worden.

Der russische Präsident Wladimir Putin empfing freigelassene Häftlinge am Moskauer Flughafen Wnukowo. "Sie alle werden für staatliche Auszeichnungen nominiert werden", sagte er bei einer Ansprache. "Wir werden uns wiedersehen und über Ihre Zukunft sprechen. Jetzt möchte ich Sie zu Ihrer Rückkehr in Ihr Heimatland beglückwünschen."

Angehörige reagieren erleichtert

Angehörige der Häftlinge reagierten erleichtert auf die Freilassungen. "Wir haben es nicht geglaubt und bis zur letzten Minute nichts gewusst", sagte Tatjana Jaschina, die Mutter des freigelassenen russischen Oppositionellen Ilja Jaschin, der Nachrichtenagentur AFP. Nun fühle sie sich "müde".

Der 41-Jährige Jaschin war ein Vertrauter des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow und Freund des in einem russischen Straflager gestorbenen Alexej Nawalny. Ende 2022 war er wegen Kritik am russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Die Ehefrau des freigekommenen Menschenrechtsaktivisten Oleg Orlow, Tatjana Kasatkina, sagte AFP, sie habe nicht erwartet, dass der Gefangenenaustausch "so groß" sein werde. "Ich habe den ganzen Tag auf glühenden Kohlen gesessen", sagte sie. "Er hat mich gerade eben erst angerufen und gesagt: 'Weißt Du Bescheid?' und ich sagte 'Ja!'"

Russland entlässt 15 Gefangene

Russland ließ 15 Gefangene frei, darunter vier mit deutschem Pass. Dazu zählt auch der in Belarus zum Tode verurteilte und begnadigte Deutsche Rico K.. Die USA erreichten die Freilassung des US-Journalisten Evan Gershkovich und des früheren US-Marinesoldaten Paul Whelan.

Größter Gefangenenaustausch seit Ende des Kalten Krieges

Im Gegenzug wurde unter anderem der sogenannte Tiergartenmörder Vadim Krassikow übergeben. Russlands Präsident Putin hat besonders großes Interesse an dem Mann, der im Dezember 2021 wegen eines Mordes an einem Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin verurteilt worden war. Krassikow soll die Tat im Auftrag staatlicher russischer Stellen verübt haben.

Insgesamt umfasst der Austausch dem türkischen Präsidialamt zufolge 26 Personen aus den USA, Deutschland, Polen, Slowenien, Norwegen, Russland und Belarus - es ist der größte Gefangenenaustausch seit dem Ende des Kalten Krieges. Insgesamt 13 Personen würden nach Deutschland gebracht, drei in die USA, zehn Personen im Gegenzug nach Russland. Das türkische Präsidialamt präzisierte später seine Aussagen, die Zahl von 26 Freigelassenen schließt demnach auch zwei Minderjährige mit ein.