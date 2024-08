Nach Gefangenenaustausch Scholz verteidigt "schwierige Entscheidung" Stand: 01.08.2024 22:11 Uhr

Nach dem Gefangenenaustausch mit Russland und Belarus hat Kanzler Scholz die Freilassung des "Tiergarten-Mörders" gerechtfertigt: Man habe im Sinne der Freiheit und der Unversehrtheit unschuldig inhaftierter Personen entschieden.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Freilassung des sogenannten Tiergarten-Mörders Vadim Krassikow im Zuge des Gefangenenaustauschs mit Russland mit der Gefahr für Leib und Leben in Russland inhaftierter deutscher Staatsbürger begründet. "Niemand hat sich die Entscheidung einfach gemacht, einen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Mörder nach nur wenigen Jahren der Haft abzuschieben", sagte Scholz am am Flughafen Köln/Bonn.

In diesem Fall habe das staatliche Interesse an der Vollstreckung der Strafe abgewogen werden müssen "mit der Freiheitsgefahr für Leib und in einigen Fällen auch des Lebens unschuldig in Russland inhaftierter Personen und zu Unrecht politisch Inhaftierter". Für die Bundesregierung sei entscheidend gewesen, "dass wir eine Schutzverpflichtung haben gegenüber deutschen Staatsangehörigen sowie auch die Solidarität mit den USA".

Scholz: Merz war informiert und stimmte zu

Scholz erklärte, er habe frühzeitig Oppositionsführer Friedrich Merz über das Vorhaben und auch über das aktuelle Vorgehen informiert. Dieser habe ausdrücklich versichert, dass er mit der Entscheidung der Bundesregierung einverstanden sei.

Nach dem Abschluss des Austauschs habe er mit US-Präsident Joe Biden telefoniert, erklärte Scholz weiter.. Biden habe ihm gesagt, dass er "sehr dankbar ist für die Kooperation unserer beiden Länder in dieser wichtigen Angelegenheit" sei. Für die USA sei es besonders wichtig gewesen, den US-Journalisten Evan Gershkovich und den früheren US-Marinesoldaten Paul Whelan freizubekommen.

Biden war zuvor in Washington gemeinsam mit Angehörigen der freigelassenen Amerikaner vor die Kameras getreten. "Ich bin vor allem dem Bundeskanzler zu großem Dank verpflichtet", sagte er. Angesichts der Forderungen aus Russland habe er "erhebliche Zugeständnisse" von Deutschland erbitten müssen. Mehrere Partner hätten "mutige" Entscheidungen getroffen, indem sie Gefangene freigelassen hätten, die in ihren Ländern zu Recht festgehalten worden seien - um am Ende Amerikaner nach Hause zu bringen.

Buschmann verteidigt Entscheidung ebenfalls

Bundesjustizminister Marco Buschmann bezeichnete die Freilassung des verurteilten russischen Mörders Wadim Krassikow aus deutscher Haft als bitteres Zugeständnis im Rahmen des Gefangenenaustausches. Dies sei geschehen, um 16 Menschen ein neues Leben in Freiheit zu ermöglichen,. "Ihnen drohte ein ähnliches Schicksal, wie Alexej Nawalny es erlitten hat: Tod in menschenverachtender Willkürhaft." Damit bezog sich Buschmann auf den russischen Oppositionspolitiker, der Mitte Februar in russischer Haft ums Leben kam.

US- Vizepräsidentin Harris sprach mit Nawalny-Witwe

US-Vizepräsidentin Kamala Harris bot der Witwe Nawalnys ihre Unterstützung an, teilte die Sprecherin Julia Nawalnajas im Onlinedienst X mit. Dabei habe Harris den Einsatz Nawalnajas und ihres im Februar in einem russischen Straflager verstorbenen Mannes für ein "demokratisches Russland" hervorgehoben, erklärte die Sprecherin. Bei dem Gefangenenaustausch waren auch zwei frühere Mitarbeiterinnen Nawalnys sowie ein Ex-Mitarbeiter Nawalnys aus russischer Haft freigekommen.