eilmeldung Bestätigung der Türkei Großer Gefangenenaustausch mit Russland Stand: 01.08.2024 16:50 Uhr

Zwischen westlichen Staaten und Russland ist ein großer Gefangenenaustausch angelaufen. Nach türkischen Angaben umfasst er 26 Gefangene - auch den in Belarus verurteilten Deutschen und den sogenannten Tiergartenmörder.

Die Hinweise auf einen Gefangenenaustausch zwischen westlichen Staaten und Russland verdichteten sich zuletzt, nun hat das türkische Präsidialamt ihn bestätigt. Demnach sind 26 Personen aus den USA, Deutschland, Polen, Slowenien, Norwegen, Russland und Belarus beteiligt - der größte Gefangenenaustausch seit dem Ende des Kalten Krieges. Der türkische Geheimdienst MIT habe ihn organisiert.

Wie das Präsidialamt weiter bekannt gab, gehören zu den Freigelassenen auch der in Belarus verurteilte Deutsche Rico K., der US-Journalist Evan Gershkovich sowie der ehemalige US-Marineinfanterist Paul Whelan. Insgesamt 13 Personen würden nach Deutschland gebracht, drei in die USA, zehn Personen im Gegenzug nach Russland.

Auch der sogenannte Tiergartenmörder Vadim Krassikow kommt frei. Russlands Präsident Putin hat besonders großes Interesse an dem Mann, der im Dezember 2021 wegen eines Mordes an einem Exil-Tschetschenen im Kleinen Tiergarten in Berlin verurteilt worden war. Krassikow soll die Tat im Auftrag staatlicher russischer Stellen verübt haben.

Erst Todesurteil, dann Begnadigung

In Belarus hatte Machthaber Alexander Lukaschenko am Dienstag die Todesstrafe gegen Rico K. aufgehoben. Der 29 Jahre alte Deutsche war unter anderem wegen angeblichen Söldnertums und Terrorismus im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Juni zum Tode verurteilt worden.

Spekulationen über bevorstehenden Austausch

Kremlchef Putin hatte zuletzt wiederholt seine Bereitschaft für einen Austausch erklärt. Er steht in der Kritik, politische Gefangene als Geiseln zu nutzen, um Russen aus westlichen Gefängnissen freizupressen.

Die Spekulationen über einen bevorstehenden Austausch wurden zuletzt unter anderem davon angestoßen, dass Gershkovich ungewöhnlich schnell zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. In den vergangenen Tagen wurden zudem weitere in Russland inhaftierte Menschen aus dem Gefängnis an unbekannte Orte verlegt. Sie hatten sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen oder mit dem im Februar verstorbenen russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny zusammengearbeitet.

Ende 2022 war die US-Profibasketballerin Brittney Griner gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht worden.