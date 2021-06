Hochhauseinsturz nahe Miami Fieberhafte Suche nach Vermissten

99 Menschen gelten noch immer als vermisst, nachdem ein Hochhaus nahe Miami teilweise einstürzte. Rettungskräfte suchen in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Toten steigen könnte.

Nachdem ein zwölfstöckiges Wohnhaus nahe Miami Beach teilweise eingestürzt ist, werden weiterhin 99 Menschen vermisst. Dies bestätigte die Bürgermeisterin von Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, gegenüber Reportern.

Rettungsteams durchsuchen tonnenweise Schutt nach Überlebenden. Laut US-Medien kommen dabei auch Spürhunde, Spezialkameras und Horchgeräte zum Einsatz. "Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind mit ihren Suchteams dort drin. Es ist im Moment sehr gefährlich", sagte Polizeidirektor Freddy Ramirez.

Weitere Todesopfer befürchtet

"Wir werden nicht aufgeben", sagte der Bürgermeister Charles Burkett der Gemeinde Surfside. Die Retter seien rund um die Uhr im Einsatz. Allerdings habe Regen die Suche erschwert. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten deutlich steigen könnte, hieß es in Medienberichten.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein Teil des Hochhauses eingestürzt. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Elf Bewohner wurden bei dem Unglück verletzt. Nach Angaben der Behörden sind 102 weitere Personen in Sicherheit.

Ursache noch unklar

Wie viele Menschen zum Unglückszeitpunkt in dem Gebäude waren, ist noch unklar. Auch die Ursache ist nicht bekannt. Eine Untersuchung läuft. Bürgermeisterin Cava erklärte, dass das Gebäude offenbar wegen struktureller Probleme eingestürzt war. Statiker und Feuerwehrleute würde nun zusammenarbeiten, um den Teil des Gebäudes, der noch steht, abzustützen.

Medien berichteten von Arbeiten am Dach des Gebäudes - ob das Unglück damit zusammenhänge, sei aber nicht erwiesen. In dem Haus mit Meerblick, das auch als Champlain Towers bekannt ist, gab es nach Angaben des "Miami Herald" mehr als 100 Wohnungen. Es sei in den 1980er-Jahren errichtet worden.