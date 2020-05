Unglück in Pakistan Flugzeug stürzt in Wohngebiet

Ein Passagierflugzeug ist im Süden Pakistans verunglückt. Der Airbus mit 107 Menschen an Bord sei in der Nähe der Stadt Karatschi in ein Wohngebiet gestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes mit.

Eine Passagiermaschine ist im Süden Pakistans abgestürzt. Das Flugzeug verunglückte laut Luftfahrtbehörde nahe der Stadt Karatschi wenige Minuten vor der Landung. Eine Minute bevor der Flieger aufsetzen sollte sei die Verbindung zu der Maschine abgebrochen.

In der Maschine waren demnach nach ersten Erkenntnissen 99 Passagiere und acht Crew-Mitglieder. Häuser wurden durch den Absturz in ein Wohngebiet beschädigt, wie ein Sprecher der Luftfahrtbehörde sagte. Das Militär und die Polizei sperrten das Gebiet ab.

Fernsehaufnahmen zeigten eine dichte Rauchwolke sowie Krankenwagen, die zur Absturzstelle fuhren. Der von Pakistan International Airline (PIA) betriebene Airbus war auf dem Weg von der östlichen Stadt Lahore nach Karatschi.

Augenzeugen berichteten laut der Nachrichtenagentur AP, dass der Airbus A320 vor dem Absturz mehrmals zur Landung ansetzte. In dem Wohngebiet wohnen viele arme Menschen, es ist dicht besiedelt.

Silke Diettrich, ARD Neu-Delhi

22.05.2020

