Johnsons Feuerprobe ist am Samstag: Dann stimmt das Parlament über den Brexit-Deal ab. Wer ist auf Seiten des Premierministers und wer könnte sich querstellen? Antworten auf wichtige Fragen.

Alles einklappen

Johnson will, dass das Vereinigte Königreich am 31. Oktober die EU verlässt. Dafür gibt es noch einige Hürden: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben der Einigung bereits auf dem EU-Gipfel in Brüssel zugestimmt. Das EU-Parlament muss noch zustimmen. Vor allem aber muss Johnson die Abgeordneten im Unterhaus in London überzeugen. Für Samstag ist daher eine Sondersitzung geplant - die erste seit 1982, als es um den Falkland-Krieg gegen Argentinien ging.

Wann kommt das Unterhaus zusammen?

Die Abgeordneten kommen am Samstag um 10:30 Uhr zur Sondersitzung im Unterhaus zusammen. Johnson wird eine Rede halten. Im Anschluss folgt eine 90-minütige Debatte. Dann wird abgestimmt. Bis zum 31. Oktober muss noch ein Gesetz erlassen werden, um die Vereinbarung zu ratifizieren.

Was wird diskutiert?

Der Brexit-Deal, den Johnson mit der EU getroffen hat. Sollte diese von den Abgeordneten angenommen werden, könnte der Regierungschef mit seinem Austrittsplan fortfahren. Eine eigene Mehrheit hat seine Regierung jedoch nicht. Die mit den Konservativen verbündete nordirische Demokratische Unionistenpartei (DUP) erklärte, sie unterstütze die neue Vereinbarung nicht. Auch die oppositionelle Labour-Partei, die Schottische Nationalpartei (SNP) und die Liberaldemokraten wollen dagegen stimmen. Sollte Johnson sowohl eine Abstimmung über den Deal als auch über einen Brexit ohne Deal verlieren, ist er per Gesetz verpflichtet, die EU schriftlich um mehr Verhandlungszeit zu bitten. Der Brexit würde dann bis 31. Januar 2020 verschoben. Die Regierung hat versichert, sie werde sich an dieses Gesetz halten, das einen No-Deal-Brexit verhindern soll. Zugleich hat sie erklärt, das Land werde die EU auf jeden Fall am 31. Oktober verlassen. Was passieren wird, ist also offen. Brexit-Einigung Ein Zwitterstatus für Nordirland Nach langem Ringen bei den Brexit-Gesprächen soll Nordirland einen Zwitterstatus erhalten. | mehr

Wie sehen die Mehrheiten aus?

Wie steht es mit einem zweiten Referendum?

Abgeordnete, die gegen die neue Vereinbarung sind, könnten die Debatte am Samstag nutzen, um Unterstützung für ein zweites Referendum über einen Brexit zu gewinnen. Dazu könnten sie eine Ergänzung zu jedem Antrag, den Johnson stellt, einbringen und eine Abstimmung darüber verlangen. Labour würde in einem solchen Fall für ein zweites Referendum stimmen, verlautete es aus Parteikreisen. Auch wenn eine Mehrheit der Abgeordneten für eine zweite Volksabstimmung votieren würde, wäre dies nicht bindend für die Regierung. Doch es wäre eine demokratische Willensbekundung, die nur schwer zu ignorieren wäre.

Wie oft hat das Parlament schon abgestimmt?

Das Unterhaus hat bereits drei Mal gegen eine Brexit-Vereinbarung votiert: am 15. Januar, am 12. März und am 29. März. Damals stand allerdings der von May mit der EU ausgehandelte Deal zur Abstimmung. Quelle: Reuters