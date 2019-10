Die genaue Anzahl ist noch unklar, sicher ist aber, dass bei einer Explosion in einer Moschee in der afghanischen Provinz Nangarhar Dutzende Menschen getötet wurden. Die Behörden befürchten weitere Opfer.

Zahlreiche Menschen sind bei einer Explosion in einer Moschee in Ostafghanistan getötet oder verletzt worden. Die Angaben über die Opferzahlen schwanken stark. Die Nachrichtenagentur AFP meldete mindestens 17 Tote und 40 Verletzte. Von 26 getöteten Menschen geht die Nachrichtenagentur dpa aus. Laut Behörden könnte die Zahl der Opfer weiter steigen, da die Bergungsarbeiten noch laufen.

Dach der Moschee eingestürzt

Ein Sprecher des Provinzgouverneurs sagte gegenüber der dpa, dass durch die Explosion während des Freitagsgebets das Dach der Moschee im Bezirk Haska Mina eingestürzt sei. Das Gebetshaus sei völlig zerstört. Der Auslöser der Explosion sei den Behörden noch nicht klar. Laut Nachrichtenagentur AP lösten Granaten die Explosion aus. Lokale Medien berichteten von zwei Detonationen. Zu einem möglichen Anschlag bekannte sich bisher noch niemand.

Die Gewalt in Afghanistan nahm in den vergangenen Monaten stark zu. Die UN-Mission Unama in Kabul dokumentiert von Januar bis September 2563 getötete Menschen und 5676 Verletzte. In Afghanistan kämpfen die Regierung und internationale Einheiten gegen die islamistisch-militanten Taliban und andere Extremisten.

Afghanistan: Tote und Verletzte bei Mörserangriff auf Moschee

Bernd Musch-Borowska, ARD Neu-Delhi

