Knapp 600 Hektar zerstört Erster größerer Waldbrand in Spanien Stand: 15.04.2024 17:43 Uhr

Der Sommer hat noch nicht mal richtig begonnen - und Spanien kämpft bereits mit den ersten großen Waldbränden. In der Urlaubsprovinz Alicante mussten ungefähr 180 Menschen evakuiert werden. Heftige Winde erschweren die Löscharbeiten.

Der erste größere Waldbrand des Jahres in Spanien hat an der Costa Blanca im Osten des Landes nach nur einem Tag bereits knapp 600 Hektar Natur zerstört. Circa 180 Menschen seien in der betroffenen Gebirgsregion um die Gemeinde Tàrbena in der Urlaubsprovinz Alicante vorsorglich aus ihren Häusern evakuiert worden, berichtet der TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden.

Das Feuer ist schon am Sonntag ausgebrochen und hat sich seitdem schnell ausgebreitet. Die Brände werden unter anderem von 15 Feuerwehr- und zehn Waldschutzeinheiten bekämpft. Es werden zudem insgesamt acht Hubschrauber und Löschflugzeuge eingesetzt, sagte ein Sprecher der Regionalregierung von Valencia. Die Arbeiten seien bisher vom starken Wind und von der für Mitte April ungewöhnlichen Hitze von über 25 Grad im Schatten erschwert worden.

Ein Hubschrauber nimmt Wasser aus einem Pool auf. Das wird danach über dem Waldbrand in der Nähe von Tàrbena abgeworfen.

Behörden vermuten Brandrodung

Die Behörden gehen davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Eine Vertreterin der Madrider Zentralregierung sagte, es werde vermutet, dass es um Brandrodung gehe. Also wenn Feuer gelegt werden, um Flächen für Äcker und Plantagen zu schaffen.

In der Region ist es für diese Jahreszeit außergewöhnlich heiß und trocken, dazu kommt starker Wind. Das erschwere auch die Arbeit für die Feuerwehrleute, so ein Sprecher der Regionalverwaltung von Valencia. Man sei aber optimistisch, dass man diesen und mehrere kleinere Brände an der Costa Blanca bald werde löschen können.

Nach mehreren Tagen mit Temperaturen von teilweise bis zu 30 Grad, die zum Teil für volle Strände sorgten, wird ab Mittwoch in Alicante und in ganz Spanien kühleres Wetter erwartet.

Spanien kämpft seit Jahren mit Waldbränden

In Spanien wüten immer wieder schwere Waldbrände. Alleine im Jahr 2022 wurden rund 300.000 Hektar Land durch mehr als 500 Feuer zerstört.

Im vergangenen Jahr waren es rund 91.000 Hektar verbrannte Fläche. In diesem Jahr sind bis jetzt fast 12.000 Hektar verbrannt.