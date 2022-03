Ukraine-Krieg Scholz und Macron fordern Waffenruhe Stand: 12.03.2022 16:46 Uhr

Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben den russischen Präsidenten zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine gedrängt. Putin forderte hingegen, die beiden Regierungschefs sollten auf Kiew einwirken.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben nach Angaben der Bundesregierung in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine gefordert.

Außerdem forderten Scholz und Putin den Einstieg in eine diplomatische Lösung des Konflikts. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach einem Telefonat von Scholz und Macron mit Putin mit. Das Gespräch am Mittag habe 75 Minuten gedauert. Der Kremlchef hätte beide zudem ermahnt, einen Prozess für eine friedliche Lösung des Konflikts anzustoßen.

Putin wirft Ukraine Kriegsverbrechen vor

Der Kreml erklärte, Putin habe Scholz und Macron in dem Gespräch über "die wahre Sachlage" in der Ukraine informiert. Der Kremlchef warf der ukrainischen Armee demnach "außergerichtliche Hinrichtungen von Dissidenten", "Geiselnahmen und die Nutzung von Zivilisten als Schutzschilde" vor. Putin rief beide demnach dazu auf, auf die Regierung in Kiew einzuwirken, um "diese kriminellen Aktivitäten" zu stoppen.

Scholz hatte zuvor mit den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen, um dessen Einschätzung der aktuellen Lage zu hören.