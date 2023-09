Streit um Agrarprodukte Ukraine will Polen, Ungarn und Slowakei verklagen Stand: 18.09.2023 16:01 Uhr

Die Regierung in Kiew will das von Polen, Ungarn und der Slowakei verhängte Importverbot für ukrainische Agrarprodukte per Klage zu Fall bringen. Am Freitag hatte die EU ihre Beschränkungen aufgehoben.

Die Ukraine will Polen, Ungarn und die Slowakei wegen des Einfuhrverbots für ukrainische Agrarprodukte verklagen. Die drei Nachbarländer der Ukraine hatten am Freitag eigene Beschränkungen für ukrainische Getreideimporte angekündigt.

Drohung mit Vergeltungsmaßnahmen

Der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solskyj sagte, er denke, dass sein Land "in naher Zukunft" Klage gegen die drei Länder einreichen werde. Der Handelsbeauftragte Taras Kachka sagte der Publikation "Politico": "Es ist wichtig zu beweisen, dass diese Maßnahmen rechtlich falsch sind. Deshalb werden wir morgen rechtliche Schritte einleiten."

Zudem könne die Ukraine Maßnahmen gegen Polen verhängen, wenn Warschau seinen Kurs nicht aufgebe. "Wir wären gezwungen, Vergeltungsmaßnahmen für die zusätzlichen Produkte zu ergreifen und würden die Einfuhr von Obst und Gemüse aus Polen verbieten."

EU-Verbot seit Freitag aufgehoben

Im Mai hatte die EU ein Embargo verhängt, das es Bulgarien, Polen, Rumänien, der Slowakei und Ungarn erlaubte, den Verkauf von ukrainischem Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkernen im Inland zu verbieten. Der Transport dieser Produkte durch diese Staaten blieb jedoch erlaubt.

Dieses Verbot ließ die EU am Freitag auslaufen, nachdem die Ukraine erklärt hatte, Maßnahmen zur strengeren Kontrolle der Exporte in Nachbarländer zu ergreifen.

Das EU-Verbot sollte die Landwirtschaft in den Ländern vor Konkurrenz schützen und so einen Preisverfall verhindern. Da die Ukraine seit dem russischen Angriff nur noch eingeschränkt Getreide Richtung Nahost und Afrika exportieren kann, wurde der EU-Markt für das Land, das rund die Hälfte seiner wirtschaftlichen Einnahmen aus dem Getreideexport erzielt, zunehmend interessant. Der Export über das Schwarze Meer wird derzeit ganz von Russland blockiert, so dass die Ukraine andere Exportwege finden muss.

Özdemir hält Verbot für unrechtmäßig

Viele EU-Agarminister zeigten sich von den drei osteuropäischen Mitgliedsländern irritiert. Nach Ansicht von Bundesagrarminister Cem Özdemir sind deren eigenständig aufrechterhaltenen Importbeschränkungen wohl nicht mit EU-Recht vereinbar. Er sehe keinen Anlass für solche Maßnahmen, sagte er. Der Markt näme das ukrainische Getreide nach seinen Informationen sehr gut auf. Özdemir beklagte "eine part-time-Solidarität".

Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sagte, die EU-Kommission sei nun gefordert: "Alleingänge führen zu Verwerfungen, unter denen andere leiden. Und deshalb ist die Kommission hier gefordert, die drei Staaten wieder mit ins Boot zu holen."

Auch der spanische Landwirtschaftsminister Luis Planas hält einseitige Maßnahmen, die den Zugang zum Binnenmarkt einschränken, nicht vom Gesetz gedeckt, wie dieser sagte. Spanien hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne.

Proteste gegen Importe in Bulgarien

In Bulgarien haben Landwirte mit Blockaden gegen die Aufhebung des Importstopps für Getreide aus der Ukraine protestiert. Im ganzen Land sperrten die Demonstranten heute Fernstraßen und Zufahrtsstraßen zu Grenzpunkten nach Rumänien und Griechenland vorübergehend.

Sie fordern, dass auch Bulgarien weiter die Einfuhr von Weizen, Sonnenblumenkernen, Mais und Raps aus der Ukraine untersagen soll. Zudem fordern sie einen Importstopp für Speiseöl, Obst und Gemüse, Milch- und Milchprodukte, Fleisch, Vieh und Honig aus der Ukraine. Ministerpräsident Nikolaj Denkow sagte jedoch am Sonntag mit Blick auf die Proteste, er werde "mit Terroristen nicht verhandeln".

Mit Informationen von Holger Beckmann, ARD-Studio Brüssel