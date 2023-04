Krieg gegen die Ukraine Entsetzen über Enthauptungsvideo Stand: 12.04.2023 18:43 Uhr

In der Ukraine herrscht Entsetzen über ein Video, das die Enthauptung eines ukrainischen Soldaten durch russisches Militär zeigen soll. Ob das Video echt ist, ist noch unklar. Präsident Selenskyj sieht darin keinen Einzelfall.

Von Rebecca Barth, ARD-Studio Kiew

"Ich kann mir das nicht anschauen", sagt Anna Kyjanko aus Kiew. Aber auch sie hat von dem grauenhaften Video gehört, das die Menschen in der Ukraine schockiert. Darauf zu sehen: ein Mann in grüner Uniform, offenbar ein Soldat der ukrainischen Armee. Er liegt am Boden, schreit, zappelt - kämpft um sein Leben.

Auf ihm kniet ein Mann mit weißen Armbändern wie sie die Soldaten der russischen Armee tragen und trennt seinem Opfer mit einem Messer den Kopf ab. "Pack ihn ein und schick ihn dem Kommandeur", tönt eine Stimme im Hintergrund. Dann hält der Mann den abgetrennten Kopf in die Kamera.

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben Ermittlungen eingeleitet. Dem Boden und den Blätter im Video nach zu urteilen, könnte es im Sommer aufgenommen worden sein.

Selenskyj: "Ein Video von Russland, wie es ist"

Ob es echt ist und wen es zeigt, ist bisher unabhängig noch nicht überprüft worden. Man versuche, den Getöteten zu identifizieren, gibt die ukrainische Regierung an. Am Mittag meldet sich der ukrainische Präsident zu Wort. Die Welt müsse sehen, wie leichtfertig "diese Bestien töten", so Wolodymyr Selenskyj: "Das ist ein Video von Russland, wie es ist, was für Kreaturen das sind. Für sie gibt es keine Menschen."

Russland versuche, genau das zur neuen Norm zu machen, sagte Selenskyj. Eine solche Gewohnheit, Leben zu zerstören sei kein Unfall, kein Einzelfall.

Es kursieren weitere Videos und Fotos

Tatsächlich zeigen auch andere Videos und Bilder enthauptete Leichen im Krieg in der Ukraine. Ein zweites Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, soll die verstümmelten Leichen von zwei ukrainischen Soldaten zeigen - ebenfalls ohne Köpfe.

Auch Fotos kursieren in russischen Telegram-Kanälen. Eines zeigt einen verwesten, abgetrennten Kopf aufgespießt auf einem Zaun. Das Foto soll bei Bachmut aufgenommen worden sein.

Eine Machtdemonstration?

Maria Klymyk arbeitet bei der Menschenrechtsorganisation Zmina. Sie sehe viele solche Aufnahmen in Telegramm-Kanälen, sagt sie im Interview mit der ARD: "Für sie ist das eine Art Machtdemonstration. Also, wir haben das schwer fassbare ukrainische Militär erwischt. Und schaut her, wie wir die Entnazifizierung durchführen." Auf diese Weise wolle das russische Militär wahrscheinlich das ukrainische einschüchtern und ihrem eigenen zeigen, dass es solche Trophäen gewinnen könne, so Klymyk.

Kreml-Sprecher bezeichnet Video als "schrecklich"

Der Menschenrechtlerin liegen keine Belege dafür vor, dass auch ukrainische Soldaten derartige Verbrechen begangen haben. Es handele sich dabei zum aktuellen Zeitpunkt um Gerüchte, sagt Klymyk.

Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat das veröffentliche Video als "schrecklich" bezeichnet. Seine Echtheit müsse jedoch noch überprüft werden, man lebe in einer Welt der Fälschungen.