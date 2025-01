Gegenseitige Drohnenattacken Ukraine greift offenbar russisches Flugzeugwerk an Stand: 21.01.2025 12:45 Uhr

Die Ukraine und Russland melden erneut gegenseitige Drohnenangriffe. Kiew zielte eigenen Angaben zufolge auf ein russisches Öllager und ein Flugzeugwerk. Über die Folgen gibt es widersprüchliche Angaben.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben zum zweiten Mal in dieser Woche ein Öllager in der russischen Oblast Woronesch getroffen. Zudem hätten die ukrainischen Truppen Infrastruktur eines Flugzeugwerkes in der russischen Oblast Smolensk angegriffen, teilte das Militär mit.

Schäden an Wohnhausdächern oder am Flugzeugwerk?

"Vorläufigen Informationen nach brennt nach der Attacke das Flugzeugwerk", berichtete das unabhängige Internetportal Astra. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Gouverneur Wassili Anochin schrieb von einzelnen Brandschäden an Wohnhausdächern durch Drohnentrümmer. Er warnte zugleich vor dem Auftauchen von Fakes über angebliche Einschläge von Drohnen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das 1926 gegründete Flugzeugwerk von Smolensk steht wegen der Produktion von Luft-Boden-Raketen auf westlichen Sanktionslisten. Andrij Kowalenko, der Leiter des dem ukrainischen Präsidenten unterstellten Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation beim Sicherheitsrat, bestätigte den Angriff. Er erklärte, in der Fabrik würden Kampfjets vom Typ Su-25 modernisiert.

Gegenseitige Drohnenangriffe

Beiden Seiten hatten zuvor gegenseitige Drohnenangriffe gemeldet: Die ukrainische Flugabwehr berichtete von vier Raketen und 131 Drohnen. Alle Drohnen seien abgewehrt worden, hieß es. Zu den möglichen Einschlägen der Raketen gibt es hingegen keine Angaben. Ein Ziel war nach Medienberichten die Großstadt Dnipro, wo vor ballistischen Raketen gewarnt wurde und Explosionen zu hören waren.

Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete den Abschuss von 55 ukrainischen Drohnen über mehreren russischen Regionen. Demnach seien über der Region Smolensk zehn Flugobjekte abgeschossen worden - Gouverneur Anochin hatte von 17 Abschüssen berichtet.

Moskau meldet Einnahme weiterer Ortschaft

Aus Moskau hieß es, die russischen Truppen hätten eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen: Wowkowe in der Region Donezk stehe jetzt unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit.