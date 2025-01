Grüne kritisieren Scholz Bundesregierung streitet über weitere Ukraine-Hilfe Stand: 10.01.2025 22:08 Uhr

Die Frage nach weiteren Ukraine-Hilfen spaltet die Bundesregierung. Während vor allem die Grünen drei Milliarden Euro zusätzlich fordern, sieht Kanzler Scholz vor der Bundestagswahl offenbar keinen Handlungsbedarf.

Seit fast drei Jahren befindet sich die Ukraine im Krieg - die Lage bleibt angespannt. Auch wegen zwischenzeitlich stockender internationaler Hilfe. Auch weitere Waffenlieferungen aus Deutschland befinden sich in der Schwebe. Nun streitet die Bundesregierung aus Grünen und SPD über zusätzliche drei Milliarden Euro für das von Russland überfallene Land.

Im Haushaltsentwurf für 2025 hatte die inzwischen zerbrochene Ampelkoalition vier Milliarden Euro an Militärhilfe eingeplant. Die Grünen fordern allerdings, dass drei Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt werden. Ursprünglich hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeschlagen, die Ukraine-Ausgaben mit zusätzlichen drei Milliarden Euro Militärhilfe in einen Sondertopf auszulagern. Das hatte der Kanzler auch Finanzminister Christian Lindner vorgeschlagen - was der FDP-Chef ablehnte. Danach zerbrach die Koalition.

Scholz sieht offenbar keinen eiligen Handlungsbedarf

Inzwischen will Kanzler Scholz die drei Milliarden Euro nicht mehr vor der Bundestagswahl an die Ukraine zahlen, wie der Spiegel berichtet. Eine entsprechende Forderung, die offenbar vor allem von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) unterstützt wird, lehnte er demnach ab. Die beiden Ministerien sollen eine gemeinsame Liste erstellt haben: Konkret geht es um drei zusätzliche IRIS-T-Flugabwehrsysteme plus Munition, "Patriot"-Lenkflugkörper, Radhaubitzen sowie weitere Artilleriemunition.

Laut dem Spiegel begründet das Kanzleramt sein Veto gegen den Drei-Milliarden-Plan damit, dass man die künftige Bundesregierung nicht vor vollendete Tatsachen stellen wolle. Zudem sehe Scholz' Haus keinen eiligen Handlungsbedarf, so der Spiegel. Für dieses Jahr stünden der Ukraine noch ausreichend Mittel aus Deutschland zur Verfügung.

Pistorius äußert sich nur indirekt zur Debatte

Pistorius und Baerbock begründen die Forderungen nach den zusätzlichen Milliarden mit der militärischen Lage in der Ukraine. Laut dem Spiegel ginge es konkret um das russischen Vorrücken im Osten der Ukraine. Zu den Berichten über den Streit in der Regierung nahm keiner der beiden offiziell Stellung.

Pistorius bestätigte aber Planungen für mögliche zusätzliche Waffenlieferungen. Es sei sein Ziel als Verteidigungsminister, stets "vorbereitet zu sein darauf, welche Entscheidungen möglicherweise anstehen, sagte er am Rande eines Besuchs auf dem Marinefliegerstützpunkt Nordholz. "In diesem Sinne haben wir mögliche weitere Beschaffung für die Ukraine vorbereitet, falls es weitere Mittel gibt."

Heftige Kritik von den Grünen

Offener als Pistorius äußern sich die Grünen. Sie kritisieren Scholz' Ablehnung scharf. "Statt der nötigen sieben Milliarden Euro für Luftverteidigung, Munition und Instandsetzung, will Scholz es nur bei vier Milliarden Euro belassen", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Robin Wagener, Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Soll die nächste Bundesregierung dann in ein paar Monaten keine Mittel mehr zur Verfügung haben?"

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger, die jüngst selbst von einer Reise nach Kiew zurückgekehrt ist, schrieb auf der Plattform X, Scholz stelle die militärische Lage in der Ukraine falsch da.

"Sind entsetzt, aber nicht überrascht"

Brugger berichtete dem Spiegel zufolge, ukrainische Vertreter hätte sie bei jeder Gelegenheit darum gebeten, vor allem mehr Flugabwehr zu schicken, der Bedarf sei riesig. "Das betroffene Gesicht von Olaf Scholz bei den Verwundeten in der Ukraine rettet keine Menschenleben, Luftverteidigung tut es", sagte die Grünenpolitikerin dem Magazin.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament, zeigte sich schockiert. "Wir sind entsetzt über dieses Vorgehen des Kanzlers, aber nicht überrascht", sagte sie dem Spiegel. Die Einschätzung, dass keine Notwendigkeit bestehen würde, widerspräche den Bitten der Ukraine und den Einschätzungen des Verteidigungsministers und der Außenministerin.

Keine offizielle Stellungnahme der Bundesregierung

Unterstützung bekommt Scholz dagegen vom SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: "So kurz vor der Bundestagswahl nun zusätzliche Haushaltsmittel durch das Parlament zu binden und damit die nächste Bundesregierung vor vollendete Tatsachen zu stellen, ist für unsere Demokratie nicht in Ordnung, rechtlich und politisch kaum zu verantworten", sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Offiziell wollte sich die Bundesregierung nicht zu den Berichten äußern. Hilfen für die Ukraine seien "ein ständiges Thema in der Bundesregierung", sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann. Dies seien aber regierungsinterne Abstimmungen. "Ich möchte dazu nichts sagen", fügte sie hinzu. Hoffmann verwies aber auf wiederholte Zusicherungen von Scholz, "dass Deutschland die Ukraine auch in Zukunft sehr weitreichend unterstützen wird."