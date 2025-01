Krieg gegen die Ukraine Trump spricht über geplantes Treffen mit Putin Stand: 10.01.2025 11:21 Uhr

Der künftige US-Präsident Trump hat mehrfach erklärt, für ein Ende des Ukraine-Kriegs sorgen zu wollen. Ein Gespräch mit Russlands Präsident Putin werde vorbereitet, erklärte er nun. Der Kreml teilte mit, Putin sei dafür offen.

Nach Angaben des designierten US-Präsidenten Donald Trump wird ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin vorbereitet. "Präsident Putin will sich treffen", sagte Trump am Rande eines Abendessens mit republikanischen Gouverneuren auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

"Und wir sind dabei, das zu organisieren", ergänzte der Republikaner, ohne weitere Angaben zu dem Termin oder dem Format zu machen.

Der Kreml erklärte, Präsident Wladimir Putin sei "offen" für Gespräche mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump. "Der Präsident hat mehrfach betont, dass er offen ist für Kontakte zu internationalen Spitzenpolitikern, darunter den Präsidenten der USA, einschließlich Donald Trump", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Moskau begrüße Trumps "Bereitschaft, Probleme durch Dialog zu lösen", fügte Peskow hinzu.

Trump: Frieden "binnen 24 Stunden"

Trump hatte vor wenigen Tagen ein baldiges Gespräch mit Putin zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in Aussicht gestellt. Der Republikaner tritt am 20. Januar sein Amt an.

Er hatte im Wahlkampf die US-Militärhilfe für die Ukraine wiederholt kritisiert und angekündigt, den Frieden in der Ukraine nach seiner Amtsübernahme "binnen 24 Stunden" wiederherzustellen. Dies stieß in der Ukraine und in den Hauptstädten der Verbündeten auf Skepsis: Kiew befürchtet, Trump könne die Ukraine zu großen Zugeständnissen an Moskau zwingen.

"Wir müssen diesen Krieg hinter uns bringen. Das ist ein Blutbad. Millionen von Soldaten werden getötet", sagte Trump. Es sei ein Krieg, den es nie gegeben hätte, wenn er bereits Präsident gewesen sei.

Die USA sind seit Kriegsbeginn vor knapp drei Jahren mit Abstand der größte Unterstützer Kiews. 65,9 Milliarden Dollar (rund 63,9 Milliarden Euro) an Sicherheitsunterstützung hat Washington nach Angaben des Pentagon bereitgestellt.