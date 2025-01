Mehr als 20 Millionen im Ausland Ukraine wirbt um Rückkehr der eigenen Landsleute Stand: 20.01.2025 08:57 Uhr

Der Bevölkerungsschwund seit Ausbruch des Krieges ist in der Ukraine massiv: Fast die Hälfte der Staatsbürger lebt im Ausland. Jetzt gibt die Regierung in Kiew möglichen Rückkehrern eine Garantie.

Die ukrainische Regierung will sich verstärkt um die Rückkehr von Kriegsflüchtlingen bemühen, die in Deutschland leben. Mit sogenannten "Unity Hubs" (Einheitszentren) sollen einerseits Angebote zur Rückkehr ins Heimatland gemacht werden, andererseits sollen die Geflüchteten bei der Arbeits- und Wohnungsvermittlung oder mit Bildungsangeboten unterstützt werden, falls sie noch nicht zurückkehren wollen.

Die Einrichtungen "sollen als Anlaufstelle für ukrainische Geflüchtete in Deutschland dienen, kulturelle Angebote machen, Sprach- und landeskundlichen Unterricht anbieten, bei der Jobsuche in der Ukraine und in Deutschland unterstützen sowie zur freiwilligen Rückkehr in die Ukraine und Beiträgen zum Wiederaufbau des Landes beraten", hieß es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums. Das erste Zentrum soll bald in Berlin eröffnen, weitere in anderen Städten sollen folgen.

Mindestens 20 Millionen Ukrainer nicht im Land

In Deutschland leben rund 1,2 Millionen Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, darunter 350.000 Kinder und Jugendliche. Mehr als 60 Prozent der Erwachsenen sind Frauen. In kein anderes Land waren so viele Menschen vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet.

Die Folgen für die Ukraine sind dramatisch: In den von der Regierung in Kiew kontrollierten Gebieten leben heute nur noch 32 Millionen Menschen. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 waren es nach Regierungsangaben noch 52 Millionen. Die Zahl der Ukrainer, die im Ausland leben, wird von der Regierung in Kiew auf 20 bis 25 Millionen geschätzt.

Der Ukraine fehlen Arbeitskräfte

"Eine beträchtliche Anzahl von Ukrainern erwägt ernsthaft, in die Heimat zurückzukehren", sagte der ukrainische Vizeregierungschef Oleksij Tschernyschow vergangene Woche bei einem Besuch in Berlin. Er leitet ein im Dezember eigens für die Rückkehr von Flüchtlingen gegründetes Ministerium für nationale Einheit.

Rückkehrern gibt Tschernyschow eine Garantie: Sie würden vom Militärdienst zurückgestellt, wenn sie in "kritischen Branchen" wie der Rüstungsproduktion, dem Energiesektor und im Wiederaufbau arbeiteten.

Faeser: Schutz, solange der Krieg andauert

"Sie werden bei uns auch weiter in Sicherheit sein, solange der Krieg andauert", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Gleichwohl werde die Ukraine dabei unterstützt, "in dieser furchtbaren Zeit des Krieges den Kontakt zu ihren geflüchteten Staatsangehörigen in Deutschland eng zu halten".

Die Hubs sollen auch mit der Bundesagentur für Arbeit zusammenarbeiten. Im Oktober 2024 waren den Angaben zufolge 240.000 ukrainische Staatsangehörige in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 74.000 mehr als im Vorjahresmonat. Hinzu kamen demnach rund 50.500 geringfügig Beschäftigte.