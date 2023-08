Krieg gegen die Ukraine Russischer General Surowikin offenbar abgesetzt Stand: 23.08.2023 12:25 Uhr

Der russische General Surowikin soll laut Medienberichten abgesetzt worden sei. Er galt als enger Verbündeter von Wagner-Chef Prigoschin und war nach dem gescheiterten Aufstand aus der Öffentlichkeit verschwunden.

General Sergej Surowikin, Chef der russischen Luft- und Raumfahrttruppen, der auch Stellvertreter von Generalstabschef Waleri Gerassimow war, soll abgelöst worden sein. Als vorübergehender Nachfolger wird Generaloberst Viktor Afzalow genannt. Das russische Medienunternehmen RBK berichtet unter Berufung auf eine nicht weiter genannte Quelle, Surowikin befinde sich derzeit im Kurzurlaub.

Surowikin soll nach einem Bericht der "New York Times" vorab von dem Aufstand der Wagner-Truppe vor zwei Monaten gewusst haben. Nachdem dieser gescheitert war, verschwand Surowikin für einige Monate aus der Öffentlichkeit. Surowikin hatte den Aufstand zwar öffentlich verurteilt, wurde aber nach Einschätzung von Beobachtern vom Kreml anschließend kaltgestellt.

Der ehemalige Chefredakteur von "Echo Moskwie", Alexej Wenediktow, erklärte in einem Interview in der Online-Sendung "Schiwoj Gwosd" auf YouTube, es habe ein entsprechendes Dekret von Präsident Wladimir Putin zur Absetzung Surowikins gegeben, nachdem dem Kremlchef ein Bericht zu dessen Rolle innerhalb des Militärs vorgelegt worden war.

Russischer Journalist: "Hier gibt es kein Geheimnis"

Wenediktow sagte: "Dies bedeutet meiner Meinung nach, dass dieser Bericht und die Entscheidung des Präsidenten auch Verteidigungsminister Schoigu passten - da Surowikin natürlich Schoigus Hauptkonkurrent und Gegner in den Reihen der Generäle ist - vor allem im Hinblick auf die Durchführung der Militäroperation in der Ukraine. Gestern habe ich seine Familie kontaktiert. Sie haben mir gesagt, dass sie die Nachricht erhalten haben, dass er entlassen wurde", so Wenediktow. "Das ist es, hier gibt es kein Geheimnis, ich bin nicht zum Generalstab, zum Verteidigungsministerium gegangen. Ich habe weder Schoigu noch Gerassimow angerufen."

Wenediktow ergänzte, Surowikin sei nicht von der Militärstaatsanwaltschaft oder der Spionageabwehr verhört worden. Lediglich von einer Kommission aus dem Verteidigungsministerium, die eigentlich nicht dazu befugt sei. Gänzlich verschwunden solle Surowikin aber nicht sein.

Nicht entlassen, nur in die zweite Reihe?

Wenediktow sagte weiter: "Er steht dem Verteidigungsminister weiterhin zur Verfügung, indem er nicht aus der Armee entlassen, nicht degradiert wurde. Er ist immer noch Armeegeneral und dient immer noch im Verteidigungsministerium. Aber er wurde Gerassimow unterstellt."

Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerrassimow waren monatelang von Wagner-Chef Prigoschin wegen angeblicher Unfähigkeit öffentlich kritisiert worden.

Surowikin fungierte in dieser Zeit als eine Art Verbindungsmann zwischen der Wagner-Truppe und der russischen Armee, da er von Prigoschin respektiert und geschätzt wurde. Nun muss er allem Anschein nach in die zweite Reihe zurücktreten.