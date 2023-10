Zugewinne für Rechtsparteien SVP verliert in Südtirol deutlich an Stimmen Stand: 23.10.2023 12:18 Uhr

In Italiens nördlichster Provinz Südtirol hat die Regierungspartei SVP ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren - zulegen konnten zwei Rechtsparteien. Doch die SVP wird wohl weiter den Landeshauptmann stellen.

Die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) hat ihre Niederlage eingeräumt. Sie hätten verloren, sagte der Chef der SVP, Philipp Achammer, nach der Parlamentswahl. Eine Regierungsbildung in Südtirol würde nun schwierig werden.

Die SVP, die Südtirol seit 75 Jahren regiert, verliert nach Auszählung aller Wahlkreise sieben Prozentpunkte und kommt nur noch auf 34,5 Prozent. Damit bleibt die bürgerlich-konservative Partei der deutschen Sprachgruppe zwar mit Abstand stärkste Kraft in Südtirol, erzielt aber ihr historisch schlechtestes Ergebnis.

Südtiroler Freiheit kommt auf fast elf Prozent

Hinzugewonnen haben rechte Parteien. Stärkste Kraft in der italienischen Sprachgruppe sind in Südtirol nun die Brüder Italiens, die Partei der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni. Sie kamen auf rund sechs Prozent. In der deutschen Sprachgruppe wuchs ebenfalls eine Rechtsaußenpartei am stärksten: Die Südtiroler Freiheit kommt auf fast elf Prozent und verdoppelte damit annähernd ihren Stimmenanteil im Vergleich zu vorangegangenen Wahl.

Neben der SVP haben auch die Grünen verloren sowie der bisherige SVP-Koalitionspartner, die Lega. In welcher Koalitionskonstellation der bisherige Landeshauptmann Arno Kompatscher möglicherweise trotz des historisch schlechten Abschneidens der SVP weiterregieren kann, ist noch offen.