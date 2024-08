Ukrainischer Angriff Moskau bestätigt Kämpfe im Gebiet Kursk Stand: 07.08.2024 14:34 Uhr

Die russische Grenzregion Kursk ist immer wieder Ziel ukrainischer Angriffe. Nun bekommt das Gebiet den Abwehrkampf des Nachbarlandes besonders stark zu spüren. Tausende Menschen wurden bereits evakuiert.

Noch am Dienstag hatte das russische Verteidigungsministerium behauptet, dass ein ukrainischer Versuch, die Grenze zu durchbrechen, gescheitert sei. Jetzt hat Moskau Berichte zu anhaltenden Kampfhandlungen auf russischem Boden in der Grenzregion Kursk bestätigt. Es gäbe Gefechte in grenznahen Ortschaften, ein tiefes Eindringen auf russischem Staatsgebiet sei aber verhindert worden. "Die Operation zur Vernichtung der Gruppierungen der Streitkräfte der Ukraine wird fortgesetzt", teilte das Verteidigungsministerium mit.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Zuvor hatten russische Militärblogger gemeldet, dass ukrainische Kämpfer mindestens zehn Kilometer hinter die Grenze im Gebiet Kursk vorgedrungen seien. Laut russischem Verteidigungsministerium kämpfen nun Soldaten gemeinsam mit Grenzschützern in dem Gebiet gegen die Eindringlinge. Sie hätten mit Unterstützung durch Flugzeuge, Raketenstreitkräfte und Artillerie feindliche Gruppierungen vernichtet.

Der Gegner habe mindestens 260 Soldaten sowie 50 Einheiten Technik verloren, darunter sieben Panzer. Kiew äußerte sich bislang nicht zu dem Geschehen, und die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Tausende aus Grenzregion evakuiert

Nach Angaben des Gouverneurs der Grenzregion, Alexej Smirnow, wurden bereits zahlreiche Menschen evakuiert. "Mehrere tausend Menschen haben die unter Beschuss befindliche Region mit unserer Hilfe verlassen", teilte Smirnow in einer Videobotschaft im Onlinedienst Telegram mit. Außerdem erklärte er, Russlands Präsident Wladimir Putin habe die Situation persönlich unter Kontrolle genommen und Unterstützung in allen Bereichen zugesagt.

Die Lage sei "unter Kontrolle", so Smirnov. Dennoch forderte er die Bürger der Region zum Blutspenden auf, weil die Blutbanken wegen der Kämpfe ihre Vorräte aufstockten. Smirnow zufolge sind alle Rettungskräfte in höchster Alarmbereitschaft.

Russischen Angaben zufolge wurden im Zuge der Kämpfe fünf Menschen getötet und 24 weitere verletzt. 13 von ihnen würden im Krankenhaus behandelt.

Putin spricht von Provokation

Präsident Putin wertet die ukrainischen Angriffe in der Grenzregion als "schwere Provokation". In einer vom Kreml bei Telegram in Teilen übertragenen Regierungssitzung wirft er ukrainischen Kräften einen "wahllosen Beschuss ziviler Ziele" vor.

Bei einem Treffen mit dem Verteidigungsministerium, dem Generalstab der russischen Streitkräfte und dem für den Grenzschutz zuständigen Inlandsgeheimdienst FSB werde er sich in Kürze weitere Lageberichte anhören, sagte der Präsident.