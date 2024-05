Nach langer Pause Russland und Ukraine tauschen 150 Gefangene aus Stand: 31.05.2024 15:04 Uhr

Monatelang lag der Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine auf Eis. Jetzt kehrten insgesamt 150 Kriegsgefangene in ihre Heimat zurück. Auch Soldatenleichen wurden laut Berichten übergeben.

Nach einem monatelangem Stillstand in den Verhandlungen haben Russland und die Ukraine erstmals wieder Gefangene ausgetauscht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Austausch der 150 Menschen auf seinem Telegramkanal. "75 weitere von unseren Leuten sind in die Ukraine zurückgekehrt", schrieb er. Selenskyjs Angaben zufolge wurden neben regulären Soldaten auch Nationalgardisten und Grenzschützer sowie vier Zivilisten an die Ukraine übergeben.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, den zurückgeholten 75 russischen Soldaten habe "tödliche Gefahr" gedroht. Im Gegenzug seien dem ukrainischen Militär 75 Kriegsgefangene übergeben worden.

Beide Seiten tauschten offenbar auch Soldatenleichen aus. Die Ukraine erhielt dabei laut übereinstimmenden Berichten die sterblichen Überreste von 212 Soldaten zurück. Die russische Seite wiederum habe 45 Leichen erhalten, hieß es.

Moskau wirft der Ukraine Blockade vor

Erst vor zwei Tagen hatte die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa der Regierung in Kiew vorgeworfen, den Austausch zu sabotieren. "Leider ist der Austausch mit der Ukraine, die ständig neue vorgeschobene Forderungen stellt, seit ein paar Monaten gestoppt", sagte sie bei einer Sitzung des Parlaments, der Staatsduma.

Die Chefin des Kremlpropagandasenders RT, Margarita Simonjan, behauptete, dass die Ukraine nur Kämpfer des nationalistischen Regiments Asow aus Russland herausholen wolle und kein Interesse an anderen Soldaten habe. Nach dem nun erfolgten Austausch, zu dem keine Asow-Kämpfer gehörten, betonte Selenskyj erneut, dass Kiew an der Rückkehr aller Gefangenen arbeite. Auf der Plattform X schrieb er zu einem Foto der zurückgekehrten Ukrainer: "Wir erinnern uns an jede einzelne Person."

Stillstand seit Februar

Zuletzt hatten beide Seiten im Februar in größerem Stil Gefangene ausgetauscht. Moskau und Kiew haben seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 mehr als 50 Mal Gefangene ausgetauscht. Beide Seiten hatten sich gegenseitig beschuldigt, im Januar ein Flugzeug über Russland abgeschossen zu haben, das ukrainische Gefangene zu einer Übergabe bringen sollte.