liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland wirft Ukraine Angriffe auf Kursk vor ++ Stand: 07.08.2024 10:01 Uhr

Russland wirft der Ukraine Angriffe gegen die russische Zivilbevölkerung in Kursk vor. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigt an, die Produktion von Drohnen stark zu erhöhen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland wirft Ukraine Angriffe auf Kursk vor

Ukraine will Produktion von Drohnen deutlich ausbauen

Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums sind bei dem ukrainischen Angriff auf die an der Grenze gelegene Oblast Kursk 24 Menschen verletzt worden. Darunter seien sechs Kinder, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Ministerium.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben 30 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Das seien alle Drohnen, die die russischen Truppen in der Nacht auf Ziele in sieben Regionen abgefeuert hätten, erklärt die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Russland wirft der Ukraine weitere Angriffe auf die Oblast Kursk an der Grenze vor und spricht von einem "Terrorakt" gegen die Zivilbevölkerung. Das ukrainische Militär habe seine Luftangriffe fortgesetzt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Luftabwehr habe dort in der Nacht vier Drohnen zerstört. Am Dienstag habe es bereits ukrainische Angriffe mit Panzern gegeben.

"Das ist ein weiterer Terrorakt", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dem russischen Hörfunksender Sputnik. "Er richtet sich offensichtlich gegen eine friedliche Bevölkerung, gegen eine Zivilbevölkerung." Die Ukraine äußerte sich nicht dazu. Beide Kriegsparteien erklären immer wieder, sie griffen die Zivilbevölkerung nicht an.

Auch in Woronesch, Belgorod und Rostow, die wie Kursk eine Grenze mit der Ukraine teilen, wurden laut russischem Verteidigungsministerium Drohnen abgefangen. Die Ukraine feuert immer wieder Artillerie und Raketen auf russisches Territorium und hat mit Langstrecken-Drohnen Ziele tief im Inneren Russlands angegriffen. Infanterieangriffe kommen allerdings selten vor.

Die Ukraine will ihre Produktion von Drohnen stark erhöhen. Das kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft an. "Für dieses Jahr sind bereits eine Million Drohnen bei unseren Herstellern in Auftrag gegeben worden", sagt er und im kommenden Jahr würden es nochmals mehr werden. "Wir geben zu diesem Zeitpunkt nicht alle Details bekannt, aber unsere Produktionskapazität für Drohnen nimmt stetig zu, und wir arbeiten nicht nur mit staatlichen Mitteln, sondern auch mit Partnern zusammen, um in unsere Produktion von Drohnen zu investieren", betonte Selenskyj.

Seit Monaten attackiert das ukrainische Militär zahlreiche Ziele auf russischem Staatsgebiet mit Kampfdrohnen. Dabei werden bevorzugt Raffinerien, Treibstoff- und Munitionsdepots sowie Militärflugplätze angegriffen.

