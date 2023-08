Trotz Sorgen um Gesundheit Papst beim Weltjugendtag in Lissabon Stand: 02.08.2023 12:59 Uhr

Militärische Ehren für das Oberhaupt der katholischen Kirche: Papst Franziskus ist anlässlich des Weltjugendtags in Portugals eingetroffen. Der Pontifex wird an zahlreichen Terminen teilnehmen - trotz gesundheitlicher Sorgen.

Papst Franziskus ist zum Weltjugendtag der katholischen Kirche in Portugal eingetroffen. Das Flugzeug des Papstes landete am Vormittag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Bei seinem fünftägigen Besuch sind elf öffentliche Auftritte und zahlreiche weitere Treffen geplant.

Überschattet wird der Besuch jedoch von Sorgen um seine Gesundheit. Erst im Juni hatte er sich einer Operation unterzogen. Nach Angaben des Vatikans litt er an einem Gewebebruch an der Bauchdecke. Für Franziskus ist der Aufenthalt in Portugal die erste Auslandsreise seit dem Eingriff. Angesichts seines geschwächten Zustands könnte für ihn - und andere Teilnehmende - die anhaltende Hitze zum Problem werden.

Doch der Papst blickt offenbar optimistisch auf den diesjährigen Weltjugendtag. Nach Berichten der Nachrichtenagentur Ansa soll er noch im Flugzeug gesagt haben, er werde nach dem Fest "verjüngt" zurückkehren.

Der Papst blickt seiner fünftägigen Auslandsreise mit Optimismus entgegen.

Treffen mit Präsident und Ministerpräsident

Nach der offiziellen Begrüßung am Flughafen mit Salutschüssen und militärischen Ehren empfing Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa den Papst in seinem Amtssitz Palácio Nacional de Belém. Dort standen Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft und geladenen Gästen auf dem Plan.

Vor dem Amtssitz jubeln Menschen, winken und schwenken die portugiesische Flagge. Sie warten auf Papst Franziskus.

Im weiteren Tagesverlauf soll der Pontifex den portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa treffen. Auch stehen Besuche im Hieronymitenkloster und der Klosterkirche an.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird während seines Aufenthalts in Portugal voraussichtlich auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch portugiesische Kleriker treffen. Einem im Februar veröffentlichten Bericht einer unabhängigen Kommission zufolge wurden in Portugal seit 1950 mindestens 4.815 Kinder von Geistlichen missbraucht.

Heilige Messe am Sonntag

Trotz zahlreicher Treffen steht der Weltjugendtag im Vordergrund der Auslandsreise. Das Programm der sechstägigen Großveranstaltung reicht von Kulturveranstaltungen und Debatten bis hin zu Gebetsstunden und Messen. Zu den Höhepunkten des Besuchs zählen die Begegnung mit kranken Jugendlichen im Wallfahrtsort Fátima, wo Papst Franziskus voraussichtlich für Frieden beten wird, das Abendgebet am Samstag sowie die Heilige Messe am Sonntag.

Zu der weltweit größten katholischen Veranstaltung werden mehr als eine Million Menschen aus der ganzen Welt erwartet.

Erster Weltjugendtag seit Corona-Pandemie

In Portugal wird die 16. Ausgabe des Weltjugendtags gefeiert. Es ist der erste seit dem Ende der Corona-Pandemie und der vierte für Papst Franziskus selbst.

Die letzten Veranstaltungsorte waren Panama-Stadt (2019), Krakau (2016) und Rio de Janeiro (2013). Papst Johannes Paul II. hatte den Weltjugendtag in den 1980er-Jahren ins Leben gerufen, um die nächste Generation von Katholiken in ihrem Glauben zu stärken.