Politisch und wirtschaftlich steckt Venezuela in der Krise. Zehntausende sind nach Panama geflohen, 400 zum Weltjugendtag dorthin gepilgert. Sie setzen auf Unterstützung vom Papst.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko, zzt. Panama

Tränen fließen beim Gottesdienst mit venezolanischen Pilgern. Die jungen Gläubigen beten zu Beginn des Weltjugendtags in Panama für ihr krisengeschütteltes Heimatland, in dem Hunger und Krankheit herrschen.

Junge Mönche halten ein Transparent, das ein Ende der Diktatur fordert: "Wir Venezolaner wünschen uns die Wende! Wir sind müde, ertragen es nicht mehr, ohne Freiheit zu leben und unterdrückt zu werden. So wie es im Moment aussieht, wird es Gewalt geben. Das will ich auf keinen Fall, hoffentlich passiert nichts Schlimmes."

Vor der Kirche in Panamas Zentrum trifft eine neue Gruppe aus Venezuela ein: Sechs junge Gläubige aus Barquisimeto. Etwa 400 Pilger haben es nach Panama geschafft. Beim letzten lateinamerikanischen Weltjugendtag in Rio de Janeiro waren es noch 6000.

Nur 400 Pilger konnten sich die Reise nach Panama leisten - viele nur mithilfe von Spenden.

Mit Spenden nach Panama

Die Krise im katholisch geprägten Venezuela, die Hyperinflation, mache die Reise fast unmöglich, erklärt Wilmaris Amaro: "Ein Venezolaner, der den Mindestlohn von sechs Dollar im Monat verdient, kann sich so eine Reise nicht leisten. Für uns sechs war es nur möglich, weil unser Priester eine Spendenaktion gestartet hat. Wir sind sechs, aber wir wissen, dass Tausende hinter jedem stehen, die sich wünschen, diesen Traum leben zu können. Wir werden dafür beten, dass niemand mehr aus unserem Land fliehen muss."

Die Pilger hoffen auf "ein Ende der Tyrannei". Am schwierigsten sei es gewesen, ein Visum zu bekommen. Panamas Gastfreundschaft gegenüber Venezolanern ist abgekühlt.

Gegen die Diktatur protestieren die Venezolaner am Rande des Weltjugendtages.

Seit die Massenflucht vor etwa anderthalb Jahren einsetzte, gilt Visapflicht. Deshalb lebt Darwin seit fünf Monaten ohne gültige Papiere. Mit Gelegenheitsjobs hält sich der 25-jährige Grafikdesigner über Wasser. Auf dem Weltjugendtag verkauft er Telefonkarten zum Pilger-Spezialpreis: "Ich hoffe, dass Papst Franziskus etwas für uns tut und vermittelt. Aber leider hat er vor kurzem erklärt, dass er sich nicht in Venezuelas Probleme einmischen will. Aber er ist doch ein Vermittler des Friedens, also sollte er etwas tun."

Millionen Venezolaner sind bereits geflohen, die meisten ins Nachbarland Kolumbien, 100.000 sollen nach offiziellen Angaben in Panama leben. Aber es dürften weit mehr sein, weil viele - wie Darwin - illegal eingereist sind.

Venezolanische Flüchtlinge und Pilger beten für ein freies Land.

Zwischen Haft und Hoffnung

Vielleicht könne der Papst für diese Flüchtlinge etwas erreichen, hofft Thais Castillo. Die Kosmetikerin ist mit ihren drei Kindern über Nacht geflohen, weil die große Tochter beim Straßenprotest 2017 verhaftet und anschließend gefoltert wurde. Auch Castillo setzt ihre Hoffnungen auf Franziskus: "Am besten wäre es, der Papst käme nach Venezuela. Ich hoffe, dass er hier etwas für uns erreicht, dass die Panamaer mehr Verständnis für uns aufbringen. Schließlich sind wir nicht freiwillig gegangen."

Venezuela wird sich retten, singen die Pilger auf dem Weltjugendtag, auf dem Politik keine Nebensache ist.