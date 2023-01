Franziskus würdigt Vorgänger Neujahrstag im Zeichen Benedikts XVI. Stand: 01.01.2023 14:34 Uhr

Zehntausende Gläubige haben auf dem Petersplatz am Angelusgebet mit Papst Franziskus teilgenommen. Der Papst betete für den verstorbenen Benedikt XVI. und rief dazu auf, im neuen Jahr mehr Gutes zu tun.

Von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom

Es war ein Neujahrstag im Vatikan im Zeichen eines Toten. Mehrere zehntausend Menschen kamen am Mittag auf den Petersplatz. Papst Franziskus erinnerte gleich zu Beginn des traditionellen Angelusgebets an seinen Amtsvorgänger. "In diesen Stunden rufen wir sie an um Fürbitte - insbesondere für den emeritierten Papst Benedikt XVI., der gestern Morgen diese Welt verlassen hat".

BR Logo Jörg Seisselberg ARD-Studio Rom

Die Menschen auf dem Petersplatz reagierten mit langem Beifall auf die Erwähnung Benedikts. Franziskus würdigte den Verstorbenen als einen Mann mit großen Verdiensten um die katholische Kirche. Er sagte: "Wir schließen uns alle zusammen, mit einem Herz und einer Seele, im Dank an Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche".

Nennung in der Neujahrsmesse

Bereits am Vormittag war der Papst in der Neujahrsmesse im Petersdom von der üblichen Liturgie abgewichen und hatte Benedikt in seiner Predigt erwähnt.

"Heute vertrauen wir der Heiligen Mutter den geliebten emeritierten Papst Benedikt XVI. an. Auf dass sie ihn begleite in seinem Übergang aus dieser Welt zu Gott", sagte Franziskus.

Tod bewegt die Gläubigen

Mehrere Tausend Gläubige sowie mehr als 200 Kardinäle, Bischöfe und Priester nahmen an der Messe teil, der für den Vatikan auch Weltfriedenstag ist. Viele der Anwesenden hatten sich ihre Karten für die Messe im Petersdom bereits vor Wochen besorgt, wie auch Paolo aus dem norditalienischen Udine.

Heute aber waren seine Gedanken beim verstorbenen Benedikt: "Wir sind heute hier und wollen uns verabschieden vom emeritierten Papst, der uns verlassen hat".

Dariusz, polnischer Student an der päpstlichen Gregoriana-Universität ist überzeugt, dass der Tod Benedikts die Gläubigen bewege. Auch ihn stimme das Ableben des "großen Theologen" traurig. Benedikt habe als Papst großen Einfluss hinterlassen. Gleichzeitig habe man mit dem Ableben des 95-jährigen Benedikts in diesem Alter "fast rechnen" müssen.

Abschied im Petersdom

Ab morgen Vormittag werden die sterblichen Überreste Benedikts im Petersdom aufgebahrt, damit die Gläubigen vom emeritierten Papst Abschied nehmen können. Am Donnerstag findet die Beerdigungsfeier auf dem Petersplatz statt, Papst Franziskus wird dort die Predigt halten.

Der Vatikan veröffentlichte ein Foto des aufgebahrten Benedixt XVI. in der Kapelle des Klosters Mater Ecclesiae. Bild: dpa

Aufruf: Gutes zu tun

Zum Neujahrstag rief Franziskus die Menschen auf, sich im neuen Jahr aufzuraffen Gutes zu tun, auch wenn dieses bedeute, auf Gewohnheiten und Bequemlichkeiten zu verzichten.

Wie bereits in seinen Predigten zu Weihnachten erinnerte Franziskus auch an die Kriege in der Welt und bat um Gebete für die leidenden Kinder und für alle Menschen, die, sagte der Papst, durch Krieg in "Elend und Angst" lebten.