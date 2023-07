Gipfeltreffen in Vilnius NATO-Länder beraten mit Selenskyj Stand: 12.07.2023 09:08 Uhr

Am zweiten und letzten Tag des NATO-Treffens in Litauen tritt erstmals der neue NATO-Ukraine-Rat zusammen - mit dabei ist der ukrainische Präsident Selenskyj. Er hofft weiter auf positive Signale und Entgegenkommen.

Beim zweiten Tag und letzten Tag des NATO-Treffens in der litauischen Hauptstadt Vilnius wollen die Mitgliedsstaaten über weitere Schritte zur Stärkung der Abschreckung und Verteidigung sprechen. Am Morgen steht eine Begegnung mit "Wertepartnern" aus dem Indo-Pazifik-Raum, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland, auf dem Programm. Gegenstand der Beratungen dürfte der Umgang mit China sein.

Zudem soll es um Ziele bei den Verteidigungsausgaben sowie um die weitere Unterstützung für die Ukraine gehen - heute tagt dazu erstmals der neue NATO-Ukraine-Rat. Dabei treffen sich die Staats- und Regierungschefs der NATO mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Rat soll ein Instrument zur Konsultation in Krisen und zur gemeinsamen Entscheidungsfindung sein.

Selenskyj: Ganze Ukraine wartet auf Zusage

Selenskyj hatte angekündigt, dabei eine weitere Stärkung der Verteidigungsfähigkeit seines Landes einzufordern." Unsere Verteidigung hat erste Priorität" schrieb Selenskyj am Dienstag auf Telegram. Zuvor hatte er auch seine Pläne für bilaterale Treffen mit Verbündeten bekräftigt, darunter mit Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden und Japan. Er wolle in Vilnius Einzelgespräche mit den Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedsstaaten führen, auch mit Kanzler Olaf Scholz, hatte Selenskyj gesagt. Die ganze Ukraine warte auf die Zusage für einen NATO-Beitritt.

Am Dienstag hatte Selenskyj in einer Rede auf einem Platz im Zentrum von Vilnius für einen NATO-Beitritt seines Landes geworben. "Die NATO gibt der Ukraine Sicherheit. Die Ukraine macht die NATO stärker", sagt Selenskyj vor einer jubelnden Menschenmenge.

Die NATO hatte der von Russland angegriffenen Ukraine am Vortag Hoffnung auf eine Aufnahme gemacht, eine formelle Einladung aber an Bedingungen geknüpft. Selenskyj hatte sich über diese absehbare Haltung schon bei der Anreise nach Vilnius verärgert gezeigt.

Verteidigungsminister Pistorius hatte am Dienstag in den tagesthemen deutlich gemacht, dass die Ukraine Bedingungen erfüllen müsse. Zu diesen zähle die "Interoperabilität bei den Systemen", dass also die ukrainischen Waffensysteme mit denen der restlichen NATO-Staaten gemeinsam eingesetzt werden können, Fragen der Regierungsführung und der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte.

Russland: Vielleicht kommt Beitritt der Ukraine "nie"

Russland hatte seinen Krieg gegen die Ukraine auch begonnen, um einen NATO-Beitritt des Nachbarlandes zu verhindern. Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hatte am ersten Tag des NATO-Gipfels gesagt, es sei nicht klar, wann und unter welchen Bedingungen die Ukraine in das Militärbündnis aufgenommen werde. "Gut möglich, dass das nie passiert", so der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates. Russland werde seine Ziele wie die "Liquidierung der Kiewer Gruppierung" - gemeint ist die Führung um Selenskyj - weiter verfolgen.