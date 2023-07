Krieg gegen die Ukraine Deutschland plant millionenschweres Rüstungspaket Stand: 11.07.2023 12:10 Uhr

Deutschland will der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von 700 Millionen Euro liefern. Das neue Rüstungspaket soll laut Verteidigungsministerium unter anderem Panzer und Tausende Schuss Munition umfassen.

Im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg soll die Ukraine weitere Militärausrüstung aus Deutschland erhalten - im Wert von knapp 700 Millionen Euro. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius an.

Demnach sollen der ukrainischen Armee weitere 40 Schützenpanzer vom Typ "Marder" zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen 25 Kampfpanzer vom Typ "Leopard 1A5" und fünf Bergepanzer sowie zwei Startgeräte für Patriot-Flugabwehrraketen der Bundeswehr. Des Weiteren will Deutschland 20.000 Schuss Artilleriemunition und 5000 Schuss Nebelmunition sowie Aufklärungsdrohnen und Mittel zur Drohnenabwehr liefern. Außerdem soll die Ukraine ein Pionierpaket mit Mitteln zur Minenabwehr und ein Sanitätspaket - unter anderem mit Komponenten für ein Feldlazarett - erhalten.

Es wird damit gerechnet, dass auch Bundeskanzler Olaf Scholz im Laufe des Tages zum Auftakt des NATO-Gipfels in Litauen die geplante Unterstützung bekannt geben wird.

Auch Frankreich kündigt weitere Waffenlieferungen an

Der Krieg gegen die Ukraine ist das zentrale Thema des NATO-Gipfels, an dem neben den 31 Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedsstaaten auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen soll.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte bereits kurz nach seiner Anreise in Vilnius an, die Hilfen für die Ukraine weiter aufstocken zu wollen: "Ich habe beschlossen, die Lieferungen von Waffen und Ausrüstung zu erhöhen, um den Ukrainern die Fähigkeit zu geben, tiefgreifende Angriffe vorzunehmen und gleichzeitig an unserer Doktrin festzuhalten, die es der Ukraine ermöglicht, ihr Territorium zu verteidigen."

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, soll die Ukraine Langstreckenraketen aus Frankreich erhalten. Macron selbst nannte vorerst keine Details zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Im Mai hat Großbritannien als erstes Land die Lieferung von Langstreckenraketen vom Typ "Storm Shadow" bestätigt.

Bislang Militärhilfe für mehr als drei Milliarden Euro genehmigt

Insgesamt hat Deutschland seit Kriegsbeginn Rüstungslieferungen für weit mehr als drei Milliarden Euro für die Ukraine offiziell genehmigt. Hinzu kommen Lieferungen, die nicht genehmigt werden müssen.

Das bisher umfangreichste Paket an militärischer Hilfe hatte die Bundesregierung im Mai bekanntgegeben, nahezu zeitgleich mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland. Es beinhaltete Rüstungsgüter im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro.