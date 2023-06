Mittelmeer Viele Tote bei Untergang von Flüchtlingsboot Stand: 14.06.2023 12:49 Uhr

Vor der griechischen Küste sind beim Untergang eines Flüchtlingsbootes mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Die Küstenwache befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigt. An Bord könnten sich 400 Menschen befunden haben.

Bei einem schweren Bootsunglück vor der griechischen Südküste sind mindestens 32 Migranten ums Leben gekommen. Das berichtete der griechische Staatssender unter Berufung auf die Küstenwache. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten noch viel höher sei.

Die Geretteten sollen angegeben haben, es könnten sich bis zu 400 Menschen an Bord befunden haben. Die genaue Zahl der Vermissten konnte die griechische Küstenwache nicht nennen. Bislang wurden 104 Menschen gerettet.

Das Flüchtlingsboot sank in der Nacht rund 75 Kilometer südwestlich der Halbinsel Peloponnes. Sechs Schiffe der Küstenwache, eine Fregatte der Marine und ein Hubschrauber der Luftwaffe waren an der Suche nach weiteren Vermissten beteiligt. Auch private Boote waren im Einsatz.

Passagieren wurde am Dienstag Hilfe angeboten

Schon am Dienstag hätten italienische Behörden die griechischen Nachbarn über ein voll besetztes Fischerboot im griechischen Such- und Rettungsbereich informiert, hieß es von der Küstenwache weiter. Ein Frontex-Flugzeug habe das Boot daraufhin 47 Seemeilen südwestlich der Halbinsel Peloponnes lokalisiert.

Sowohl die griechische Küstenwache als auch vorbeifahrende Frachter hätten den Passagieren per Funk wiederholt Hilfe angeboten, die aber abgelehnt worden sei. In den frühen Morgenstunden sei das Boot dann gekentert und schließlich gesunken.

Nach Angaben Überlebender stach das Boot vom libyschen Tobruk aus in See. Über die Nationalitäten der Menschen war zunächst nichts bekannt.

Auch Segelboot in Seenot

Ebenfalls am Morgen war südlich von Kreta ein mit Migranten besetztes Segelboot in Seenot geraten. Auch dort seien Dutzende Menschen gerettet worden, wie die Behörden mitteilten.

Während der langen Fahrten aus der Türkei oder Nordafrika kommt es immer wieder zu Havarien, weil es sich oft um alte, seeuntüchtige Boote handelt. Auch gibt es an Bord meist keinen Bootsführer, der für die gefährliche Reise ausgebildet ist.

Im vergangenen Jahr sind nach UN-Angaben in der Region um die Unglücksstelle mindestens 326 Menschen ums Leben gekommen. Die Küstenwache geht aber von einer höheren Dunkelziffer aus.

Wieder mehr Tote auf Fluchtrouten

Insgesamt sind auf Fluchtwegen aus dem Nahen Osten und Nordafrika sowie innerhalb dieser Regionen 2022 den Vereinten Nationen zufolge so viele Menschen gestorben wie seit 2017 nicht mehr. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) in einem Bericht schrieb, kamen in der Region im Zeitraum von Januar bis Dezember 2022 knapp 3800 Migranten ums Leben. Die tatsächliche Zahl der Todesfälle liege wahrscheinlich weit darüber. Es mangele jedoch an offiziellen Daten, hieß es.

Noch mehr Tote gab es zuletzt nur 2017, als in der Region demnach 4255 Menschen starben. Die tödlichste Route für die Migranten sei der Weg über das Mittelmeer: Dort starben der IOM zufolge 2022 knapp 2400 Menschen auf der Flucht, ebenfalls so viele wie seit 2017 nicht mehr.