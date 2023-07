eilmeldung Wegen Unruhen in Frankreich Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab Stand: 01.07.2023 14:45 Uhr

Nach mehreren Nächten mit Krawallen hat Frankreichs Präsident Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio. Macron wollte Berlin, Ludwigsburg und Dresden besuchen.

Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten nach mehr als 20 Jahren in Deutschland gewesen. Doch die Visite von Emmanuel Macron wird nicht wie geplant von morgen an stattfinden: Aufgrund der seit Tagen andauernden Ausschreitungen in seinem Land hat Macron den Besuch abgesagt, wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr. Nähere Details sind noch nicht bekannt.

Macron sollte eigentlich am morgigen Sonntag in Deutschland eintreffen. Neben Berlin waren Stationen im baden-württembergischen Ludwigsburg und in Sachsens Hauptstadt Dresden geplant. Dort hätte Macron in der Frauenkirche eine Rede zu den deutsch-französischen Beziehungen halten wollen.

Ausschreitungen seit tödlichem Polizeischuss auf 17-Jährigen

Ausgelöst worden waren die Proteste und Ausschreitungen in Frankreich durch den Tod des 17-jährigen Nahel M. Der Jugendliche war am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre von einem Polizisten erschossen worden. Er soll heute beerdigt werden. Gegen den mutmaßlichen Schützen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wird laut Staatsanwaltschaft vorsätzliche Tötung vorgeworfen.

Deutschland, Großbritannien und die USA riefen Bürger mit Reiseplänen in Frankreich wegen der Unruhen zur Vorsicht auf und aktualisierten ihre Sicherheitshinweise

