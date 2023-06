Ausschreitungen in Frankreich "Das ist durch nichts zu rechtfertigen" Stand: 29.06.2023 11:40 Uhr

Frankreichs Präsident Macron hat nach den Ausschreitungen der vergangenen Nacht zu Ruhe aufgerufen und die Gewalt verurteilt. Der wegen des Todes eines 17-Jährigen beschuldigte Polizist wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Feuer und Explosionsgefahr in einer Elektrizitätszentrale in Nanterre, ein angegriffenes Polizeikommissariat in Trappes, eine völlig ausgebrannte Straßenbahn in Clamart, mit Pumpguns abgeschossene Videokameras, ein brennender Kindergarten, Feuer in Rathäusern, angezündete Mülltonnen im Pariser Umland - dort waren die Ausschreitungen in der vergangenen Nacht besonders gewalttätig. Es wurde "Gerechtigkeit für Nahel" gerufen und: "Die Polizei tötet." Diese nahm Dutzende Personen fest.

Die Wut über den tödlichen Polizeieinsatz gegen den 17-jährigen Nahel brach sich in ganz Frankreich Bahn. Lille, Roubaix, Amiens, Dijon, Nice oder Toulouse - mehr als 20 Städte in ganz Frankreich waren betroffen. Polizeiautos, Rathäuser und Sozialzentren wurden zum Teil schwer verwüstet. In Villeurbanne bei Lyon mussten 35 Menschen in Sicherheit gebracht werden, nachdem ihr Wohnhaus durch Feuerwerkskörper in Brand geraten war. Insgesamt waren 2000 Beamte mobilisiert worden. 150 Menschen wurden festgenommen.

Macron ruft zu Ruhe und Andacht auf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begab sich am Morgen vom Elysée-Palast ein paar Meter weiter ins Innenministerium und eröffnete dort einen Krisenstab. "Ruhe und Andacht sollten die nächsten Stunden und den Gedenkmarsch in Weiß bestimmen", mahnte er. Die Mutter des getöteten 17-Jährigen hat zu einem Gedenkmarsch in Weiß aufgerufen. Er solle auch ein Zeichen des Aufbegehrens sein.

Es gebe aber offensichtlich den Versuch, die Ereignisse zu vereinnahmen, warnte Macron. Die vergangenen Stunden seien geprägt gewesen "von Szenen der Gewalt gegen Kommissariate, aber auch gegen Schulen und Rathäuser, also gegen Institutionen und die Republik". Macron kritisierte: "Das ist durch nichts zu rechtfertigen."

Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung

Patrick Jarry, Bürgermeister der Stadt Nanterre, wo die tödliche Polizeikontrolle am Dienstag passiert war, hatte vor den erneuten Ausschreitungen vergeblich appelliert: "Stoppen wir diese zerstörerische Spirale. Schützen wir unsere Viertel, unser Gemeingut. Wir hatten zusammen so viele Schwierigkeiten, alles aufzubauen und zu renovieren. Wie auch die betroffene Familie wollen wir Gerechtigkeit und wir erreichen sie durch unsere friedliche Mobilisierung und vor Gericht."

Die Justiz ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung. Der Polizist, der mutmaßlich für den tödlichen Schuss verantwortlich ist, soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 38-Jährige, der während der von Krawallen begleiteten "Gelbwesten"-Bewegung nach französischen Medienangaben drei Mal für seinen Mut ausgezeichnet worden sei, bleibt bei seiner Version. Er habe sich in Gefahr befunden, auch durch das Anfahren des Autos des 17-Jährigen. Videoaufnahmen strafen ihn Lügen.

Schon am Mittwoch hatte Premierministerin Élisabeth Borne sich deshalb, ohne die Ermittlungen abzuwarten, recht eindeutig geäußert: "Die schockierenden Bilder zeigen einen Einsatz, der offensichtlich nicht regelkonform für unsere Ordnungskräfte zu sein scheint."

Öffentliche Bestürzung über Tod des 17-Jährigen

Nahel war Pizzalieferant, laut Anwälten ohne Vorstrafen, aber durch kleinere Delikte wie Fahren ohne Führerschein aufgefallen. In einem Rugby-Club, der für die soziale Integration arbeitet, hat er Sport getrieben. Der Club "Ovale Citoyen" twitterte: "Nahel ist in Nanterre gestorben. Er hatte einen Eingliederungskurs bei uns begonnen. Er wollte sich eine neue Zukunft aufbauen. Mehr als je zuvor müssen wir uns dafür einsetzen, ein Minimum an Hoffnung zurückzugeben und wieder an die Gleichheit in der Republik zu glauben."

Auch Fußballer Kylian Mbappé oder der Schauspieler Omar Sy äußerten sich betroffen über den Tod des Jugendlichen durch Polizeigewalt. Am Mittwoch hatte die rechtsgerichtete Polizeivertretung France Police jedoch Öl ins Feuer gegossen. Sie hatte getwittert: "Ein Bravo für die Kollegen, die das Feuer eröffnet haben auf einen jungen Kriminellen von 17 Jahren. In dem sie sein Auto neutralisierten, haben sie ihr Leben und das anderer Nutzer der Straße geschützt."

Innenminister Gérald Darmanin prüft nun ein Verbot der Gruppierung und bezeichnet sie als nicht repräsentativ. Frankreich schlittert nach den Rentenprotesten in eine neue Phase sozialer Unruhe.