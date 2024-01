Türkei Ein Toter bei Angriff auf Kirche in Istanbul Stand: 28.01.2024 13:49 Uhr

Bei einem Schusswaffenangriff in einer katholischen Kirche ist in Istanbul ein Mann getötet worden. Die Hintergründe sind noch unklar - doch scheinen die Täter gezielt auf ihr Opfer zugegangen zu sein.

Bei einem Angriff in einer Kirche in Istanbul ist ein Mensch getötet worden. Nach Behördenangaben sind am Vormittag zwei maskierte Täter mit Schusswaffen während der Messe in die katholische Kirche Santa Maria Draperis eingedrungen.

Der Gouverneur von Istanbul, Davut Gül, sagte, sie seien offenbar gezielt auf ihr Opfer zugegangen und hätten den 52 Jahre alten Mann erschossen. Anschließend seien die Täter geflohen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot zum Tatort gekommen. Sie fahndet nun nach den Tätern.

Regierungsvertreter verurteilen Tat

Gouverneur Gül, Innenminister Ali Yerlikaya, Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu und andere Politiker verurteilten die Tat. Man werde sich Angriffen auf religiöse Einrichtungen in der Stadt sowie Einheit und Frieden entgegenstellen. Vor Kurzem ist bei einem Überfall auf eine Moschee ein Imam mit einem Messer verletzt worden.

Santa Maria Draperis im Istanbuler Stadtteil Sariyer ist die einzige römisch-katholische Kirche in der Gegend. Sie befindet sich in einer Wohngegend im europäischen Teil der Metropole, rund 100 Meter oberhalb des Bosporus-Ufers. Sie wird überwiegend von türkischen Christen besucht.