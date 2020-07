Sie war Kirche, dann Moschee, schließlich Museum: Jetzt soll die Hagia Sophia wieder eine Moschee werden. Das entschied das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei. Erdogan kündigte umgehend die Öffnung für muslimische Gebete an.

Die Hagia Sophia in Istanbul kann wieder eine Moschee werden. Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu der Hagia Sophia den Status eines Museums aberkannt. Stattdessen kann der Kuppelbau, der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, für muslimische Gottesdienste genutzt werden, hieß es in der Gerichtsentscheidung.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte nach dem Urteil an, das Gebäude für das islamische Gebet zu öffnen. Die Leitung der "Hagia Sophia Moschee" werde zudem der Religionsbehörde übergeben, steht in einem von Erdogan unterschriebenen Beschluss, den er auf Twitter teilte: "Herzlichen Glückwunsch!"

Die Hagia Sophia als Politikum

Über die Nutzung der Hagia Sophia wurde immer wieder debattiert. Anhänger der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP fordern seit Langem, sie wieder zur Moschee zu machen. Griechenland und Russland sind wegen der Bedeutung des religiösen Bauwerks für die Orthodoxie gegen eine Änderung des Status.

Im 6. Jahrhundert erbaut

Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert nach Christus erbaut und war Hauptkirche des Byzantinischen Reiches. Nach der Eroberung des damaligen Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 wandelte Sultan Mehmet II. die Hagia Sophia in eine Moschee um. Auf Betreiben des türkischen Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk ordnete der Ministerrat 1934 die Umwandlung der Hagia Sophia in ein Museum an.

Die religiöse Gruppe, die von dem Gericht die Statusänderung verlangt hatte, zweifelte die Legalität dieser Entscheidung an. Ihr Argument: Das Gebäude sei nach der Eroberung Konstantinopels in den persönlichen Besitz von Mehmet II. übergegangen. Das Gericht gab dieser Darstellung recht. Die Hagia Sophia gehört demnach einer Stiftung, die das Vermögen des Sultans verwaltete.

Jubel und Kritik

Vor der Hagia Sophia in der Istanbuler Altstadt sammelte sich spontan eine Gruppe Befürworter der Entscheidung. Die Polizei sperrte den Platz vor der Hagia Sophia ab. Beamte brachten sich in Stellung, es blieb aber zunächst ruhig.

Auch die Reaktion der russisch-orthodoxen Kirche ließ nicht lange auf sich warten. "Die Sorgen von Millionen von Christen wurden nicht gehört", sagte Wladimir Legoida vom Moskauer Patriarchat der Agentur Interfax in Moskau. "Die Gerichtsentscheidung zeigt, dass alle Forderungen nach Zurückhaltung ignoriert wurden."