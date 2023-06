Rechtsextreme Symbolik Italien verbannt die Rückennummer 88 Stand: 28.06.2023 15:36 Uhr

Neonazis bedienen sich vielfältiger Symbolik, um ihre Gesinnung im Alltag zur Schau zu stellen. Die Nummer 88 gilt als eine der bekanntesten Chiffren der Rechtsextremen. Italien verbietet sie nun als Rückennummer im Fußball.

Sie wisse die Entscheidung zu schätzen, sagt Noemi Di Segni. Für die Präsidentin der Union der jüdischen Gemeinden Italiens ist das Verbot der Rückennummer 88 ein "Tritt gegen den Rassismus".

Di Segni und andere jüdische Vertreter hatten sich dafür stark gemacht, die Nummer 88 aus dem Sport zu verbannen. In der Neonazi-Szene steht die 88 für den jeweils achten Buchstaben des Alphabets: HH, als Chiffre für "Heil Hitler".

Vorfall bei Stadtderby befeuert Diskurs

Ab der kommenden Saison darf die 88 im italienischen Fußball als Rückennummer nicht mehr vergeben werden. Dies ist Kernpunkt einer Vereinbarung, die Italiens Innenminister Matteo Piantedosi und Sportminister Andrea Abodi mit dem italienischen Fußballverband unterzeichnet haben.

Im Frühjahr hatte in Italien ein Vorfall am Rande des römischen Stadtderbys für Aufsehen gesorgt. Ein Fan von Lazio Rom war im Stadion in einem Trikot gefilmt worden mit der Aufschrift "Hitlerson" und der Rückennummer 88. Damals waren Forderungen nach einem Verbot der Rückennummer 88 laut geworden.

Vereinbarung verbietet Symbolik

In der italienischen Fußballliga tragen zurzeit nur zwei Spieler die 88, die beiden Kroaten Basic von Lazio Rom und Pasalic von Atalanta Bergamo. Die Präsidentin der jüdischen Gemeinden Italiens sagt, sie wünsche sich, dass der italienische Bann der 88 auch international umgesetzt wird. In der deutschen Bundesliga sind seit über zehn Jahren generell nur Rückennummern bis zur Zahl 40 zugelassen.

Die in Italien jetzt von der Regierung mit unterzeichnete Vereinbarung sieht außerdem vor, dass Fans keine Symbole mehr verwenden dürfen, die nationalsozialistische oder antisemitische Bezüge haben. Bei antisemitischen Sprechchören sollen Spiele in Italien künftig sofort unterbrochen werden.

Italien unter rechter Regierung

Größte Partei in der Regierung Meloni sind die Brüder Italiens, die selbst neofaschistische Wurzeln haben. Regierungschefin Meloni achtet in ihren politischen Äußerungen stets auf eine Unterscheidung zwischen Nationalsozialismus und Faschismus. Meloni betonte bereits mehrfach, ihre Regierung bekämpfe den Antisemitismus.