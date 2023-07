Unruhen in Frankreich Offenbar ruhiger als in den vorigen Nächten Stand: 02.07.2023 04:59 Uhr

Wieder Krawalle, wieder Tränengas: Auch in dieser Nacht hat sich in Frankreich die Wut entladen über den Tod eines 17-Jährigen durch Polizeigewalt. Insgesamt scheint es aber ruhiger gewesen zu sein als in den vorigen Nächten.

Erneut hat es in der vergangenen Nacht in Frankreich Ausschreitungen gegeben - insgesamt nahm die Gewalt dabei aber offenbar ab. Nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin wurden mindestens 427 Menschen festgenommen. Trotz alledem sei die Nacht "dank des entschlossenen Vorgehens der Ordnungskräfte" eine ruhigere gewesen, twitterte er.

Premierministerin Élisabeth Borne lobte die Einsatzkräfte: Angesichts der Gewalttätigkeiten zeigten sie beispielhaften Mut, schrieb sie auf Twitter. 45.000 Polizisten und Tausende Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um die Ordnung zu schützen.

Plünderungen und Sachbeschädigungen

Allerdings kam es vor allem in Paris, Marseille und Lyon erneut zu Krawallen, Plünderungen und Sachbeschädigungen.

Auf dem Prachtboulevard Champs-Elysées in Paris war die Präsenz der Sicherheitskräfte in der Nacht zum Sonntag massiv. Kleine Gruppen von in Schwarz gekleideten jungen Männern liefen unter den Augen der Polizisten an den Geschäften entlang, die durch Gitter und Holzplanken vor Plünderungen geschützt waren.

Gegen 01.30 Uhr begannen die Sicherheitskräfte damit, die letzten verbliebenen Gruppen von Protestierenden aufzulösen, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. "Le Figaro" meldet, die Champs-Elysées sei von einem großen Polizeiaufgebot unter Einsatz von Tränengas geräumt worden.

In Marseille feuerte die Polizei Tränengas und lieferte sich bis spät in die Nacht Straßenkämpfe mit Jugendlichen im Zentrum der Stadt. Dort war die Polizeipräsenz massiv verstärkt worden, ebenso in Lyon und in Grenoble.

Tod eines 17-Jährigen Auslöser der Proteste

In der Nacht zum Samstag hatte es landesweit mehr als 1300 Festnahmen gegeben. Auslöser der Unruhen war der Tod des 17-Jährigen Nahel M., der am Dienstag von einem Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre erschossen worden war. Er wurde am Samstag beigesetzt.

Hunderte Menschen standen am Eingang des Friedhofs in Nanterre, um Abschied zu nehmen, als der Sarg hineingetragen wurde. Die Mutter des Jungen wurde von der Trauergemeinde mit Applaus begrüßt. Sie hatte in einem Fernsehinterview eine harte Strafe für den Polizisten gefordert, der ihren Sohn erschossen hatte. Gegen den Beamten wird wegen Totschlags ermittelt.

Präsident Emmanuel Macron sagte wegen der Ausschreitungen einen ab Sonntag geplanten Staatsbesuch in Deutschland ab. Die von Sonntag bis Dienstag geplante Reise solle baldmöglichst nachgeholt werden, teilte das Bundespräsidialamt mit.