Anbieter verschärfen Regeln E-Scootern droht Verbot in Paris Stand: 28.11.2022 10:50 Uhr

Unfälle, herumliegende Roller, Verkehrsverstöße: In Paris sorgen E-Scooter für so viel Kritik, dass die Stadt nun über ein Verbot nachdenkt. Um dem zuvorzukommen, verschärfen die Anbieter ihre Regeln.

In der französischen Hauptstadt Paris verschärfen die Vermieter von E-Scootern ihre Regeln, um einem drohenden Verbot zu entgehen. So müssen von diesem Montag an Benutzer bei der Registrierung ihren Ausweis einscannen. Damit soll sichergestellt werden, dass nur Erwachsene die Scooter nutzen, zudem sollen die Verursacher bei Regelverstößen leichter identifiziert und von der Vermietung ausgeschlossen werden, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete.

Erleichtern soll das auch das Verfolgen von Verkehrsverstößen mit den Rollern, die im Dezember außerdem Nummernschilder erhalten. Ungenutzt auf Bürgersteigen und Plätzen herumliegende Scooter sollen künftig schneller weggeräumt werden, die Vermieter wollen dafür doppelt so viel Personal einsetzen.

Lizenz läuft im Februar 2023 aus

Hintergrund sind zahlreiche Unfälle, herumliegende Roller, das Missachten von Verkehrsregeln durch die Nutzer sowie die zweifelhafte Umweltbilanz der E-Scooter. Im Februar 2023 läuft die Lizenz für die drei Verleiher und ihre je 5000 Scooter aus. Ob sie verlängert wird, ist noch nicht entschieden und wird im Rathaus diskutiert, wie der städtische Beigeordnete David Belliard kürzlich sagte.

Die Wirtschaftszeitung "Les Échos" berichtete, die Entscheidung der Stadt sei für die großen E-Scooter-Anbieter von immenser Bedeutung, denn Paris gelte als weltweit wichtigste Stadt für die sogenannte Mikromobilität mit elektrisch angetriebenen Kleinstfahrzeugen. Wenn Paris die Scooter verbanne, drohten viele andere Städte nachzuziehen, sagte der Chef eines Anbieters der Zeitung. Wird die Lizenz für Paris verlängert, wollen die Verleiher demnach in Verbesserungen investieren - darunter E-Scooter für Menschen mit Gehbehinderung und eine Technik, mit der auf Gehwegen liegende Roller schnell lokalisiert werden können.

Monatlich nutzen rund 400.000 Menschen die E-Scooter in Paris. 1,7 Millionen Fahrten seien allein im Oktober mit den Rollern zurückgelegt worden, berichtete "Le Parisien".