Strafen gegen Russland EU-Kommission schlägt Kohle-Embargo vor Stand: 05.04.2022 15:41 Uhr

Die EU-Kommission hat neue Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Dazu zählt ein Importverbot für Kohle. Häfen sollen für russische Schiffe gesperrt werden. Nun müssen die 27 EU-Staaten entscheiden, ob die Strafen in Kraft treten sollen.

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein umfangreiches Paket mit neuen Russland-Sanktionen vorgestellt. So soll ein Importverbot für Kohle aus Russland im Wert von jährlich vier Milliarden Euro gehören, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Strafen beinhaltet nach ihren Angaben auch Hafensperren für russische Schiffe sowie weitere Handelsbeschränkungen.

Die EU müsse nach den abscheulichen Verbrechen in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erhöhen, sagte die Kommissionschefin. Die Sanktionen müssten noch umfassender und schärfer werden, damit sie die russische Wirtschaft noch stärker träfen.

Auch Importverbot auf Zement und Holz

Es ist das erste Mal, dass die EU mit ihren Sanktionen das lukrative Geschäft Russlands mit fossilen Energieträgern ins Visier nimmt. Von der Leyen ließ jedoch offen, ab wann das Verbot gelten könnte. Zunächst müssen die 27 EU-Staaten darüber abstimmen.

Das Sanktionspaket soll die bisherige Maßnahmen ausweiten. Es beinhaltet laut von der Leyen ein vollständiges Transaktionsverbot für vier russische Banken, unter ihnen die zweitgrößte Bank des Landes VTB. Um die russische Wirtschaft zusätzlich zu schwächen, soll es weitere Beschränkungen für den Handel mit Russland mit einem Umfang von rund zehn Milliarden Euro geben.

Dazu gehören von der Leyen zufolge etwa Quantencomputer und Transportmittel. Produkte wie Holz, Zement und Meeresfrüchte im Wert von 5,5 Milliarden Euro sollen außerdem nicht mehr in die EU importiert werden. Russische Unternehmen dürfen dem Vorschlag zufolge außerdem nicht mehr an öffentlichen Ausschreibungen in den EU-Staaten teilnehmen.

Vermögen in EU eingefroren

Schon zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende Februar hatte die EU Strafen gegen den russischen Finanzsektor sowie die Zentralbank ausgesprochen. Hunderte Personen dürfen zudem nicht mehr in die EU einreisen. Ihr Vermögen wurde eingefroren.