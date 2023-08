Gasnotfallplan der EU Stärker gespart als vorgegeben

Ohne die Verpflichtung zur Nachfragesenkung hätten einzelne Mitgliedstaaten ihren Gaskunden möglicherweise großzügig Geld gegeben, um es Haushalten und ihrer Industrie zu ermöglichen, weiterhin immer teurer werdendes Gas auf dem Binnenmarkt zu kaufen. In letzter Konsequenz wären also nationale Subventionen genutzt worden, um die Gasspeicher anderer Länder leer zu kaufen. Selbst am Anschein einer entsprechenden Entwicklung wäre der Binnenmarkt schnell zerbrochen.