Der Impfstoff gegen Affenpocken ist knapp. Die EU empfiehlt nun eine andere Methode der Verabreichung: intradermal statt subkutan. Dadurch könnten weit mehr Menschen von einer Ampulle profitieren als bisher.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat eine Empfehlung für einen effizienteren Einsatz des Affenpocken-Impfstoffs Imvanex des Herstellers Bavarian Nordic veröffentlicht. Demnach reicht ein Fünftel der herkömmlichen Dosis, wenn das Präparat nicht subkutan - unter die Haut - gespritzt wird, sondern in die Haut, also intradermal. Dies könne helfen, den derzeit sehr begrenzten Vorrat des Präparats besser zu nutzen. Es soll sich allerdings um eine Übergangslösung handeln.

Als Beleg für die Effizienz verweist die Behörde auf eine Studie aus dem Jahr 2015. Daran nahmen etwa 500 Menschen teil, denen das Präparat entweder unter oder aber in die Haut injiziert wurde. Wie die EMA mitteilte, führt die verringerte Dosis zu einer ähnlichen Menge Antikörper gegen das Virus wie die derzeit übliche Injektion.

Es sei weiterhin notwendig, im Abstand von circa vier Wochen zwei Spritzen zu verabreichen. Nationale Behörden könnten dieses Verfahren als vorübergehende Maßnahme genehmigen.

Die Erkrankung mit Affenpocken

Affenpocken gelten verglichen mit den seit 1980 ausgerotteten Pocken als weniger schwere Erkrankung. Die Inkubationszeit beträgt laut RKI fünf bis 21 Tage. Die Symptome (darunter zum Beispiel Fieber und Hautausschlag) verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst, können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen auch zum Tod führen. Affenpocken treten hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und verbreiten sich nur sehr selten in anderen Ländern, was die gegenwärtige Entwicklung ungewöhnlich macht.