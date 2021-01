Der britische Premierminister Johnson hat einen harten Lockdown für ganz England verkündet. Die Maßnahme sollen den staatlichen Gesundheitsdienst NHS vor dem Kollaps bewahren.

Von Imke Köhler, ARD-Studio London

Auf der Insel herrscht Krisenstimmung. Die täglichen Neuinfektionen liegen inzwischen konstant über 50.000, gestern wurde mit knapp 59.000 ein neuer Rekordwert erreicht. Damit kommen auch mehr und mehr Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen. Chris Hopson, der Chef von NHS Providers, einem Dachverband des staatlichen Gesundheitsdienstes, sagte der BBC:

"Was wir zum Beispiel in London und im Südosten sehen, sind wirklich außergewöhnliche Umstände, wo Leute von jetzt auf gleich versuchen müssen, ihre Intensivstationen zu vergrößern. Mitunter müssen die Kapazitäten verdoppelt und in manchen Fällen sogar verdreifacht werden."

In den letzten Wochen kam es auch immer wieder vor, dass Covid-19-Patienten stundenlang im Krankenwagen warten mussten, weil kein Bett für sie frei war.

Behelfskrankenhäuser funktionieren nicht

Eigentlich sollten in diesen Fällen die Nightingale-Hospitals die Lage entspannen, die Behelfskrankenhäuser, die im Frühjahr in Windeseile in Kongresshallen und ähnlichen Gebäuden errichtet worden waren. Das funktioniere aber nicht, sagt der Gesundheitsexperte Prof. Chris Ham vom Royal Free Hospital in London:

"Der begrenzende Faktor ist die Zahl unserer Mitarbeiter in der Intensivpflege. Diese Zahl ist begrenzt, und sie ist erschöpft. Schon vor der Pandemie hatten wir im NHS über 100.000 unbesetzte Stellen, in den meisten Fällen von Krankenpflegern. Wenn bei so einer Ausgangslage dann noch dazukommt, dass Personal krank wird oder sich selbst isolieren muss, dann kann man keine Mitarbeiter mehr zu den Nightingale-Krankenhäusern schicken, damit die dort tun, was sie eigentlich tun sollten."

Der staatliche Gesundheitsdienst NHS ist seit Jahren unterfinanziert. Das wird spätestens in dieser Krise nun schmerzlich spürbar. Die Befürchtung besteht, dass der NHS noch im Januar in zahlreichen Regionen überfordert sein könnte. Unterdessen warnen Experten davor, dass wegen des mutierten Coronavirus, das sich schneller verbreitet als das ursprüngliche, die Zahl der Patienten weiter ansteigen wird.

Höchstwerte aus dem April längst übertroffen

Angesichts dieser Lage hat Premier Boris Johnson gestern Abend für England einen neuen Lockdown verkündet. Der Lockdown müsse hart genug sein, um die Ausbreitung der neuen Virus-Variante in Grenzen zu halten, so der Premier. Zu der aktuellen Lage in den Krankenhäusern sagte er, allein in England sei die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern in der letzten Woche um fast ein Drittel gestiegen, auf knapp 27.000. Diese Zahl sei 40 Prozent höher als der erste Höchstwert im April, so Johnson.

Auch in den anderen Teilen des Königreichs werden die Restriktionen weiter verschärft. In Schottland gelten seit Mitternacht ähnliche Regeln wie während des Lockdowns im letzten Frühjahr. Ebenso wie in England heißt es nun wieder: "Stay at home" - "Bleiben Sie zu Hause". Die Schulen sollen bis Februar geschlossen bleiben. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte mit Bedauern:

"Wir müssen sofort und entschieden handeln. Es tut mir leid, dass ich nach neun langen Monaten der Einschränkungen weitere Opfer erbitten muss, aber diese Opfer sind nötig."

Sturgeon wird wissen, dass viele Briten inzwischen müde geworden sind, was die vielen Einschränkungen und Vorschriften angeht, aber es sieht so aus, als müssten sie noch länger damit leben.

Großbritannien weitgehend wieder im Lockdown

Imke Köhler, ARD London

