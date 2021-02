Präsidentenwahl in Ecuador Linksgerichteter Kandidat liegt vorne

Bei der Abstimmung über das künftige Staatsoberhaupt des südamerikanischen Landes liegt der linksgerichtete Kandidat Arauz laut Prognosen vorn. Es zeichnet sich eine Stichwahl ab.

Bei der Präsidentenwahl in Ecuador liegt der linke Ex-Minister Andrés Arauz nach ersten Prognosen vorne. Der erst 36 Jahre alte Arauz, der als Zögling des früheren Staatschefs Rafael Correa gilt, führt nach einer Nachwahlbefragung vom Sonntag mit 36,2 Prozent, gefolgt vom konservativen Bankier Guillermo Lasso mit 21,7 Prozent. Eine zweite Nachwahlbefragung kam zu ähnlichen Ergebnissen.

Damit könnte eine Entscheidung in einer Stichwahl notwendig werden. Offizielle Zahlen lagen allerdings noch nicht vor. Arauz will im Fall eines Wahlsieges die Subventionen erhöhen und das vom Internationalen Währungsfonds geforderte Sparprogramm beenden. Lasso steht für einen liberalen Wirtschaftskurs. Er bewirbt sich bereits zum dritten Mal um die Präsidentschaft und gilt als ewiger Kandidat in Ecuador.

Schwieriges Erbe

Arauz schrieb sich selbst einen "überwältigenden Sieg" zu. Bei der Wahl habe es sich um ein "demokratisches Fest" gehandelt, kommentierte er die Prognosen im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der scheidende Präsident Lenin Moreno hinterlässt ein umstrittenes Erbe und ein polarisiertes Land. Ecuador steckt wegen des Verfalls des Öl-Preises in einer schweren wirtschaftlichen Krise, die durch die Corona-Pandemie zusätzlich verschärft wurde. Mehr als 257.000 Menschen in Ecuador infizierten sich mit dem Coronavirus, rund 15.000 starben nach einer Infektion. Umfragen sagten wegen der Ansteckungsgefahr eine geringe Wahlbeteiligung voraus.

Die künftige Regierung steht vor großen Herausforderungen. Eine hohe Staatsverschuldung und eine Wirtschaft, die nach offiziellen Schätzungen 2020 um 8,9 Prozent geschrumpft ist, lassen allerdings wenig Spielraum. Morenos Nachfolger soll am 24. Mai das Amt übernehmen.