Die ehemalige "Sex and the city"-Darstellerin Cynthia Nixon ist bei der Vorwahl um den Gouverneursposten des US-Bundesstaats gescheitert. Sie unterlag bei der Vorwahl der Demokraten Amtsinhaber Cuomo.

Bei der demokratischen Vorwahl für das New Yorker Gouverneursamt hat sich Amtsinhaber Andrew Cuomo gegen die Schauspielerin Cynthia Nixon durchgesetzt - mit rund 64 Prozent der Stimmen gegen 36 Prozent. Cuomo wird damit für eine dritte Amtszeit antreten. Bei der Wahl im November wird er gegen den Republikaner Marc Molinaro und die Unabhängige Stephanie Miner kandidieren.

Nixon, die frühere "Sex and the City"-Darstellerin, erklärte nach Bekanntgabe der Ergebnisse, dass sie Cuomo zu seinem Sieg gratuliert habe. Vor Anhängern warnte sie Republikaner und konservative Demokraten, die "blaue Welle" sei real. Blau ist die Farbe der Demokratischen Partei. Ihre Kampagne spiegele einen Moment des Aufruhrs unter Liberalen wider, die Amtsträger aus dem Establishment herausforderten, sagte sie. Gemeinsam mit ihren Anhängern habe sie es geschafft, Cuomo in bestimmten politischen Fragen nach links zu treiben - etwa bei der Legalisierung von Marihuana.

Vorwurf der politischen Unerfahrenheit

Im Wahlkampf hatte Cuomo seiner Konkurrentin vorgeworfen, politisch unerfahren zu sein und in einer fiktiven Welt zu leben. Sein Wahlkampf war zuletzt unter anderem davon geprägt gewesen, Nixons Unterstützung für das jüdische Volk anzuzweifeln. Sie hat zwei jüdische Kinder und verurteilte diesen Angriff als "schäbig".

Schauspielerin Nixon unterliegt Amtsinhaber Coumo bei Vorwahlen in New York

Peter Mücke, ARD New York

