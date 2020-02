In Italien ist ein Mann an dem Coronavirus gestorben. Dies gab das Gesundheitsministerium bekannt. In Deutschland treffen heute mehrere Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" ein, auf dem der Erreger sich ausgebreitet hatte.

Italien hat den ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Bei dem Opfer handele es sich um einen 78-jährigen Italiener, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war, sagte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza. Der Mann sei wegen einer anderen Krankheit seit etwa zehn Tagen in einem Krankenhaus in der Region Venetien im Norden Italiens behandelt worden.

Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Viruserkrankung hatten die Behörden am Freitag bereits in mindestens zehn norditalienischen Städten die sofortige Schließung von Schulen, Behörden und sonstigen öffentlichen Gebäuden angeordnet. Auch Lebensmittelgeschäfte, Bars, Diskotheken sowie Sportzentren sollten in den betroffenen Orten mindestens für eine Woche geschlossen bleiben, teilte Gesundheitsminister Speranza nach einer Krisensitzung mit, die wegen mehr als ein Dutzend neuer Infektionsfälle in Norditalien einberufen worden war.

Coronavirus: Italien meldet ersten Todesfall und berät weiteres Vorgehen

14 Menschen wurden nach Angaben der Behörden in der Lombardei in und um die Kleinstadt Codogno positiv auf das Virus getestet. Zwei weitere Fälle waren in der Region Venetien von örtlichen Behörden bestätigt worden.

Kreuzfahrtschiff-Passagiere kehren zurück

Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen der Lungenkrankheit Covid-19 auf einem Kreuzfahrtschiff in Japan werden derweil sechs Passagiere aus Deutschland in Berlin erwartet. Sie sollen heute auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel landen. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung sind zwei Berliner an Bord. Beide seien negativ auf das neuartige Coronavirus Sars CoV-2 getestet, hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag gesagt.

Die Menschen waren an Bord des Schiffs "Diamond Princess" in Yokohama, auf dem das Virus grassierte. Bei mehr als 600 von 3700 Passagieren wurden Infektionen festgestellt. Die Erkrankten werden in Kliniken betreut. Diejenigen, die Kontakt zu Infizierten hatten, müssen vorerst an Bord bleiben. Sollte ein Amtsarzt bei der Ankunft der Menschen in Berlin gesundheitliche Auffälligkeiten feststellen, würde eine Abklärung in der Universitätsklinik Charité erfolgen, hieß es. Andernfalls sollen die Berliner Rückkehrer zwei Wochen zu Hause isoliert werden.

Die Rückkehrer sollen ihre Wohnungen wieder verlassen können, wenn ihre Testergebnisse nach 14 Tagen negativ sind - wie bereits bei den 20 China-Rückkehrern, die vor knapp zwei Wochen in Tegel gelandet waren. Sie stehen seitdem in Köpenick auf dem Gelände der DRK Kliniken unter Quarantäne. An diesem Sonntag sollen sie den Isolierbereich verlassen dürfen. Auch der vierte und letzte Test bei den 16 Erwachsenen und 4 Kindern zeigte am Freitag keine Infektion mit den neuartigen Coronavirus. Die Menschen hatten sich zuvor längere Zeit in der stark von dem Erreger betroffenen chinesischen Stadt Wuhan aufgehalten.

Xi: "Höhepunkt der Epidemie noch nicht gekommen"

In China breitet sich das Virus derweil weiter aus. Staatschef Xi Jinping sagte bei einer Politbüro-Sitzung, der Höhepunkt der Epidemie sei "noch nicht gekommen", die Lage in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei sei weiterhin "düster und kompliziert". Dort sind mehr als 75.000 Infektionen und mehr als 2200 Tote erfasst. Experten rechnen aber mit einer um ein Vielfaches höheren Dunkelziffer.

Zahl der Toten durch das Coronavirus in China steigt

Südkorea besonders betroffen

In Südkorea, dem Land mit den meisten Fällen außerhalb Chinas, breitete sich der Erreger ebenfalls aus. Bei 204 Menschen wurde hier das Virus nachgewiesen. Mehr als 120 von ihnen gehören der Shincheonji Church of Jesus an. Eine infizierte Anhängerin der christlichen Sekte war dort weiter zu Gottesdiensten gegangen.

Auch in Busan, dem Austragungsort der Tischtennis-Mannschaftsweltmeisterschaft, wurden erste Fälle bestätigt. Die Absage der WM wird nicht ausgeschlossen.

Infektionen in weiteren Ländern

Im Iran befürchtet das Gesundheitsministerium, dass das Virus in allen großen Städten zu finden sei. In Italien liegt ein 38-Jähriger in kritischem Zustand auf der Intensivstation. 16 weitere Menschen haben sich angesteckt. Im Norden des Landes sollen nun Bars und Schulen geschlossen bleiben. Auch in Israel und dem Libanon wurden neue Fälle gemeldet.

Die Karte zeigt die aktuelle Verbreitung des Coronavirus am 21.02.2020.

WHO benötigt dringend Geld

WHO-Chef Tedros appelliert an die internationale Staatengemeinschaft.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnte, wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht "hart" gegen das Virus vorgehe, werde sie vor einem "schwerwiegenden Problem" stehen. Es sei viel billiger, jetzt in Prävention und Vorbereitung zu investieren, als später mit den Folgen einer Ausbreitung des Virus zu leben.

Mit Ebola im Kongo und der neuen, durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 hat die WHO erstmals mit zwei gesundheitlichen Notlagen von internationaler Tragweite gleichzeitig zu tun. Für beide braucht sie dringend Geld, aber die Finanzmittel fließen nur spärlich, teilte die Organisation mit.

Allein zur Bekämpfung von Covid-19 braucht die WHO demnach 675 Millionen Dollar (625 Millionen Euro). Damit sollen etwa Länder mit schwachen Gesundheitssystemen unterstützt werden, damit sie im Fall eines Ausbruchs gewappnet sind.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz forderte ein abgestimmtes Vorgehen in der Welt, falls es wirtschaftliche Folgen durch die Virus-Epidemie geben sollte. Wichtig sei, bei größeren Auswirkungen bereit zu sein, gemeinsam zu handeln und gegenzuhalten.