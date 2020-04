Dass sich die Queen mit einer Rede an ihr Volk wendet, kommt nur extrem selten vor. Während des Golfkriegs tat sie dies oder nach dem Tod von Queen Mum - und jetzt wieder angesichts der Corona-Krise.

Von Imke Köhler, ARD-Studio London

"Es ist eine schwierige Zeit, in der manche trauern, viele finanzielle Sorgen haben und alle gewaltige Veränderungen erleben" - so beschrieb die Queen die aktuelle Lage in ihrer Rede. Elizabeth II. dankte allen im Einsatz und allen Bürgern, die sich an die Ausgangsbeschränkungen halten, rief aber auch zur Selbstdisziplin und zum Zusammenhalt auf.

Die gemeinsame Antwort auf die Krise werde diese Generation definieren, sagte sie und machte dann deutlich, was sie von ihrem Volk erwartet: "Die, die nach uns kommen, werden sagen, dass diese Generation der Briten so stark war wie jede zuvor." Eine Aussage in Anlehnung an die Kriegsgeneration.

Frühere Ausstrahlung dürfte am Wetter liegen

Dass die Queen sich mit einer Rede direkt ans Volk wendet, ist extrem selten. Reden dieser Art hat die Königin in ihrer fast 70-jährigen Regentschaft zuvor erst vier Mal gehalten, was zeigt, welche Bedeutung der jetzigen Krise beigemessen wird.

Die Rede, die in Absprache mit 10 Downing Street geplant wurde, war eigentlich erst zu Ostern erwartet worden. Dass sie jetzt schon ausgestrahlt wurde, dürfte am Wetter liegen. Denn die Regierung befürchtet, dass die Briten sich bei schönstem Frühlingswetter nicht mehr an die Ausgangsbeschränkungen halten werden. Der Appell der Queen soll nun die Moral der Bürger stärken.